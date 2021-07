Surgió un unicornio de Chile: ¿cómo hizo para llegar a valer u$s 1.500 millones en sólo 5 años?

La empresa chilena NotCo llegó a la ansiada categoría de “unicornio”, al alcanzar una valoración superior a los u$s 1.000 millones. Fue tras cerrar otra ronda de financiamiento encabezada por el fondo de inversiones Tiger Global en la que logró sumar u$s 235 millones. En sólo 5 años, NotCo se posicionó como líder en los alimentos en base a plantas con el objetivo de reinventar toda la industria. Su valuación, tras la operación anunciada hoy, es de u$s 1.500 millones.

¿Qué tiene de especial NotCo? Ofrece productos a base de plantas que sustituyen la experiencia de productos de origen animal Es la única empresa que revolucionó tres categorías de proteínas de origen animal simultáneamente: lácteos, huevos y carne, algo que ninguna otra empresa en el mundo logró hasta ahora. Alcanzó combinaciones únicas que replican productos de origen animal buscando reproducir su misma experiencia en sabor, textura, nutrientes y funcionalidad. Ya tiene cinco patentes en los EE. UU. para proteger su propiedad intelectual basada en inteligencia artificial.

A diferencia de otras empresas exitosas, NotCo sedujo a celebridades mundiales por sus desarrollos. Deportistas y representantes del mundo de la tecnología apostaron por el “plant based” entre los que se encuentran Lewis Hamilton y Roger Federer, el DJ Questlove entre otros. “Nuestra tecnología de Inteligencia Artificial a la que llamamos Giuseppe nos da una ventaja competitiva significativa debido a la velocidad y precisión con la que podemos desarrollar y llevar nuevos productos al mercado”, dijo el fundador y director ejecutivo de NotCo, Matías Muchnick. Graduado con honores en Ciencias Económicas en Chile, se fue a los Estados Unidos donde completó sus estudios en Berkeley, Stanford y Harvard. La alimentación fue el rubro en el que centró su atención. En 2013 fundó Eggless Company a los dos años la vendió. En 2015 funda NotCo, con la que apuntó a reinventar la alimentación.

“El nivel de entusiasmo que hemos recibido de nuestros socios es emocionante. Todos compartimos la misma visión de la capacidad de Giuseppe de catapultar alimentos de origen vegetal para una adopción mainstream a un ritmo rápido al centrarse en el sabor, la sostenibilidad y la posibilidad de poder atacar múltiples categorías a la vez” señaló Muchnik en el comunicado oficial difundido ayer. La operación de ayer llega apenas un mes después de una inversión de Enlightened Hospitality Investments, donde el fundador de Shake Shack y pionero de QSR, Danny Meyer, es socio. La compañía opera en cinco países, tanto en la venta minorista como en el servicio de alimentos. Hoy cuenta con las categorías NotMilk, NotBurger, NotMeat, NotIceCream y NotMayo en más de 6.000 minoristas en todo el mundo.