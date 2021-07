La recuperación económica de México podría verse dañada por una tercera ola de contagios

Recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indicó que la economía mexicana ya acumula 14 meses consecutivos de recuperación. A pesar de la buena noticia, numerosos analistas expertos en la economía regional destacan que este récord podría verse deteriorado por una tercera ola de contagios.

Según Amín Vera, director de Análisis Económico de BW Capital, el país podría sufrir de un contexto de cuarentena similar al ocurrido en 2020, el cual atentaría contra la salud económica: “Según nuestro modelo de crecimiento para México, los cierres asociados a la pandemia provocaron alrededor del 64.8 por ciento de la caída total de la producción durante 2020, por lo que un escenario similar tiraría nuestra proyección para 2021, de un crecimiento estimado de entre 5,5% y 6,5%, a una nueva contracción de entre 2,3% y 3,5%”.

De todas formas, existen razones políticas por las cuales los expertos creen que podría evitarse esta situación: “Debido a la presión gubernamental para tratar de mostrar un rebote de la economía a cualquier costo, y al éxito relativo de las campañas de vacunación, consideramos que un nuevo cierre de la economía es un escenario poco probable”.

Por su parte, Joel Virgen, economista en jefe de Out of the Box Economics, advierte de una posible contracción económica ocasionada por los mismos motivos sanitarios y la llegada de la nueva variante: “La virulenta cepa delta que ahora comienza a predominar en México, en conjunto con una limitada proporción de la población con vacunación completa, me hace anticipar una nueva contracción en la movilidad con efectos adversos en el sector servicios”.

En caso de que estas desalentadoras predicciones se cumplan, la economía de México podría ver su recuperación económica deteriorarse, lo que reduciría las probabilidades de un crecimiento sostenido para los próximos años.