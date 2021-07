Cinco razones para ser trader en la actualidad

Algunas personas piensan que el trading en la bolsa no es más que un juego de azar. Se equivocan. Sí, es divertido salir y apostar de vez en cuando. Hace un tiempo, hice el clásico viaje a Las Vegas. Tenía un sistema analítico decente que me ayudaba a hacer mis apuestas. Y la verdad, era divertido participar y analizar docenas de juegos en las casas de apuestas. Sin embargo, cuando llegaban esas pérdidas que te sacan de la partida recordaba de golpe que, incluso con un buen sistema, esto era estrictamente un juego de azar.

Por supuesto, apostar en 16 juegos el jueves y viernes, y otros 8 juegos el sábado y domingo, era agotador. Era liberador volver a mi trabajo, donde puedo cuantificar mis probabilidades de verdad y relajarme haciendo lo que mejor hago: encontrar las mejores oportunidades de trading en los mercados.

Como notarás, no soy un jugador nato. Me gusta controlar las probabilidades y saber que tengo una ventaja. La realidad es que el trading tiene que ver con las probabilidades y la gestión de tu dinero, no con apostar.

Las apuestas, al casino

Con demasiada frecuencia, nuestras emociones afectan nuestro juicio objetivo y percepciones del mercado. La mentalidad correcta es fundamental para el éxito en las inversiones, y la psicología juega un papel clave en todo esto.

Recuerda: no hay mercados buenos o malos… simplemente hay malas jugadas. A veces, las acciones se mueven hacia arriba, y otras hacia abajo. Pero las oportunidades surgen todos los días para aquellos preparados para aprovecharlas.

Este es el mejor momento para comenzar a invertir, ya que: