La explicación sobre el monotributo y qué pasará con el dólar en junio

Explicaciones sobre el monotributo

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no dará marcha atrás. La recategorización para los 4.077.376 inscriptos en el régimen de monotributo, con el retroactivo a enero, quedará firme y, en todo caso, los que deben pagar el dinero extra que cobrará el organismo que maneja Mercedes Marcó del Pont, sólo podrán acceder a la ayuda de liquidarlo en 20 cuotas iguales con una tasa de interés menor a lo que se proyecta la inflación. Pero no más. La justificación para aplicar el molesto retroactivo tiene, sin embargo, lógica. El monotributo tiene como componente básico la inclusión del impuesto a las Ganancias, el que como definición es de cálculo anual; con lo que cualquier alteración hacia arriba o hacia abajo, deberá aplicarse en todo un ejercicio. La AFIP tenía dos salidas sobre el monotributo: o no incrementar las bandas, o hacerlo aceptando que el sector debería tener una presión impositiva mayor. Y esta inevitablemente implicaría un retroactivo. La crítica es haberlo hecho recién en el segundo semestre, con lo que la suma que habría que pagar por lo que no se liquidó desde comienzo del año, era así inevitable. Descartada la alternativa de sumar el dinero para las cuotas de fin de año, sólo queda aceptar la presión.

Siguen llegando dólares en junio

La liquidación de dólares proveniente de las exportaciones primarias argentinas bajará en junio su ritmo en comparación al muy buen mayo; pero continuará en un nivel importante y positivo para las mediciones del Banco Central. Según el último informe elaborado por la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), y en base a la información obtenida en las Declaraciones Juradas Anticipadas del Valor de Exportación (DJVE), es posible observar que el ingreso de dólares para junio será algo menor que el de mayo, aunque continuará en niveles muy elevados. La fundación estima que la liquidación de dólares provenientes de exportación de granos y subproductos para junio 2021 estará en torno a los 3.100 millones de dólares. Con estos datos, según FIDE, la proyección anual arroja un ingreso de divisas récord para lo observado en las últimas campañas. Considerando una venta de granos similar a la observada hasta el momento e incluyendo la suba de precios de commodities de los últimos meses, estimamos un ingreso de divisas superior en un 55% al promedio del año pasado. Tal cosa equivaldría a unos 9.000 millones de dólares extra.

Sin acuerdo para abrir exportaciones de carne

Las partes están lejos de un acuerdo. Los negociadores designados por el gobierno para lograr una fumata final con los productores ganaderos dedicados a las exportaciones de carne vacuna, aún no pudieron avanzar con los privados en alguna fórmula que garantice cierta estabilidad para las partes. La propuesta del gobierno de aplicar por separado o como un mix medidas como más retenciones a las exportaciones de carne, prohibición de venta al exterior de algunos cortes o cupos determinados; no tiene eco entre los productores. Estos sólo quieren avanzar en retrotraer la situación al 17 de mayo pasado, día en que comenzó la prohibición; y discutir eventuales planes de inversión que mejoren la oferta para que se equilibre con la demanda. Y, eventualmente, medidas puntuales de mutuo acuerdo hasta llegar a ese momento de incremento para la demanda. Mientras tanto, los privados están amenazando con una nueva semana de paro y, si la situación se desmadra, incluir otros sectores exportadores de ventas primarias al exterior. La posición oficial es extrema. Mientras no se garanticen precios internos accesibles al público, y en el largo plazo; y que se retrotraigan los valores al momento anterior a la medida restrictiva (o incluso más); no se puede hablar de un acuerdo. Mientras tanto, los precios de los cortes en las carnicerías y supermercados de todo el país muestran una realidad: aumentaron en promedio 10% desde la decisión del gobierno de prohibir las exportaciones, precisamente para obligar al mercado a bajar los precios.

Mejora el ingreso para gobernaciones

Las provincias experimentaron en los primeros meses del año un alza importante en cuanto al flujo de dinero correspondiente a la coparticipación federal; siempre que no se considere a la ciudad de Buenos Aires en la comparación. En mayo, las transferencias del gobierno nacional a las provincias en concepto de coparticipación más leyes especiales ascendieron a $275.220 millones, es decir que crecieron un 60,1% respecto a igual mes del 2020. Ello implicó un crecimiento real de 7,4%. El conjunto las provincias evidenciaron un crecimiento real de 10,8% en el mes de mayo, sin considerar en este grupo a CABA, jurisdicción en la que la coparticipación cayó un 54,9% real como consecuencia del cambio en su coeficiente primario que pasó de 3,5% a 1,4% a partir de enero del 2021. Entre las provincias, la menor tasa de crecimiento la registró Buenos Aires con un 9,8%, mientras que en el otro extremo Santa Cruz vio crecer los envíos automáticos un 12,3% en moneda constante. Según el último informe elaborado por IARAF, en los cinco meses transcurridos de 2021 las transferencias automáticas a provincias acumularon un crecimiento real del 13,9% respecto a igual periodo de 2020. A excepción de CABA (caída real del -53,1% en el primer quinquemestre) todas las jurisdicciones exhibieron tasas reales positivas que estuvieron en torno al 16,1% y 18,9%. El acumulado en lo que va del año para el grupo de provincias sin CABA es del 17,6% real.