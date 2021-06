Día del Padre: ¿cuándo empiezan las promociones para comprar el regalo?

Comenzó el mes del padre y se trata de otro día especial, ya que es el segundo que se celebra en pandemia y es importante respetar el distanciamiento social para que no aumenten los contagios de coronavirus. Pero eso no quiere decir que no se pueda celebrar ni regalar algo especial por el día del padre, que ellos necesiten o simplemente un detalle.

Fuente: Ámbito

Esta fecha se celebra todos los tercer domingo de junio en la mayoría de los países de América y en el 2021 caerá el domingo 20. Faltan varios días, pero desde ahora ya se pueden aprovechar los descuentos y promociones que ofrecen las marcas o los bancos. Además hay ofertas bancarias con cuotas sin interés y es importante saber qué beneficios ofrece la tarjeta de crédito que se tiene para aprovecharlo.

Ya comenzaron las promociones

Las marcas y los bancos comienzan sus ofertas generalmente un mes antes para que las personas tengan tiempo de hacer sus compras. En cuanto a los rubros hay una amplia variedad que se sumaron como telefonía celular, indumentaria, calzado, perfumería, tecnología y se puede acceder a los descuentos desde sus tiendas online.



En cuanto al rubro bancario, llevan varias acciones para aumentar el consumo. Santander Río ofrece el "Súper Miércoles" con 25% de descuento (y 30% para clientes Select) en más de 100 marcas y shoppings, mientras que el Banco Galicia prepara una fuerte promoción para el jueves 10 y viernes 11 de junio:

25% y 3 cuotas sin interés en marcas seleccionadas y shoppings habilitados de todo el país, sin tope de reintegro. Y para clientes Eminent, 30%.

en marcas seleccionadas y shoppings habilitados de todo el país, sin tope de reintegro. Y para clientes Eminent, 30%. 10% y 3 cuotas sin interés en perfumerías, joyerías y librerías adheridas para todos los clientes, sin tope de reintegro.

El Banco Provincia es otro de los que se suman a estos beneficios. Los sábados 12 y 19 habrá 30% de descuentos y 3 cuotas sin interés en casas de deportes, perfumerías y librerías adheridas, con un tope de reintegro de $3.000 por transacción. Por todo junio se podrá aprovechar un descuento de hasta 20% y 24 cuotas sin interés en electro, computación, fitness y cuidado personal.



Bajo la campaña "Papá Héroe", el Banco Nación ofrece el miércoles 2 y jueves 3 hasta 12 cuotas sin interés en perfumería, bebidas, pequeños electrodomésticos, cuidado personal, parrillas y herramientas. La otra campaña llamada "Papá Tecno" comenzará el jueves jueves 3 y viernes 4 con descuentos de hasta 12 cuotas sin interés en celulares, smart watches y accesorios.

Ideas originales

En el caso de no querer comprar algo material, también es una buena regalar desayunos o meriendas. La panadería PANI tiene una sección llamada "Regalá Pani en casa" con múltiples opciones deliciosas o también se puede comprar una experiencia en Big Box o Peixe para días de spa, escapas de los fines de semana o eventos gastronómicos.