Qué acciones comprar siendo joven

Por Gonzalo Andrés Castillo

Al momento de invertir y armar una cartera correctamente diversificada, hay que tener en cuenta nuestro perfil inversor, el cual se creará en base a la tolerancia al riesgo, el objetivo de retornos y la edad, entre otros factores. Sin embargo, en líneas generales, todo aquel inversor que sea joven y desee alcanzar el éxito financiero debería optar por un determinado tipo de acciones.

Crecimientos vs. valor

En el mercado accionario, existen dos clases de activos: los de valor (value) y los de crecimiento (growth). En primer lugar, los activos de valor son todos aquellos que pertenezcan a compañías sólidas y con una larga trayectoria en el mercado, que repartan dividendos de manera frecuente y que tengan una base de clientes asegurada, como, por ejemplo, Walmart, Procter and Gamble o The Coca-Cola Company.

Por su parte, las acciones de crecimiento son todas aquellas empresas disruptivas, modernas y con mucho potencial por delante. Estas compañías deben encontrarse en su etapa de crecimiento y tener positivas proyecciones. Algunos ejemplos son Mercado Libre o Tesla.

Invertir en acciones de crecimiento

Todo aquel inversor que sea joven y tenga mucho futuro por delante debería optar por acciones de crecimiento que tengan las características mencionadas anteriormente. En primer lugar, porque al estar en plena etapa de crecimiento, la compañía tiene potencial para duplicar, triplicar o quintuplicar su valor en el largo plazo, lo que no sucede con empresas maduras que ya crecieron.

A su vez, estas acciones suelen contar con una alta volatilidad, lo que significa que su precio puede variar mucho en el corto plazo. Sin embargo, la historia y la teoría dictan que son extremadamente eficientes en el largo plazo debido a que esta cualidad se reduce y la tendencia alcista es más suave. Al ser un inversor joven y pensar en el largo plazo, esto no resultaría un inconveniente.

Por ejemplo, contemplando los últimos cinco años, mientras que empresas de valor como The Coca-Cola Company o Walmart crecieron “solo” un 20,15% y 105,99%, respectivamente, compañías en pleno crecimiento como Tesla, Mercado Libre o Nvidia aumentaron 1452%, 1050% y 1570%, respectivamente.

Conociendo estos tipos de acciones, un inversor que tenga 20, 25 o 30 años sabrá cómo armar un portafolio de inversión acorde a sus cualidades para obtener el mayor retorno posible con el paso del tiempo.