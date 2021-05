La estrategia de Stellantis para tener los dos autos más vendidos en 2022

Con las trabas a las importaciones de autos que impone el Gobierno nacional, el mercado local está cambiando de perfil. Desde hace meses, los 0 kilómetros nacionales vienen ganando terreno y ocupan ya los primeros puestos en materia de venta.

El Fiat Cronos, la Toyota Hilux y la Volkswagen Amarok dominan en podio del 2021, pero nada está asegurado por la fuerte competencia que hay entre marcas.

En ese contexto, la automotriz Stellantis, surgida la de la fusión entre el Grupo PSA y FCA, está tomando impulso. Si bien ya tiene a la cabeza de los patentamientos al modelo de la marca italiana que se produce en Córdoba, prepara una fuerte apuesta con el nuevo Peugeot 208 de producción nacional.

Aunque en la terminal, oficialmente, no se habla del tema, hay un objetivo que avanza de forma silenciosa para 2022: lograr que la automotriz cierre el año próximo con los dos modelos más vendidos en la Argentina.

Por un lado, la estrategia es consolidar el liderazgo del Cronos, pero también aspiran que el 208 supere en ventas a las pickups de Toyota y Volkswagen. Hoy, el modelo chico de Peugeot se ubica en el quinto lugar del acumulado anual. Por arriba también tiene al VW Gol.

Hay un punto que juega a su favor. La marca francesa lanzó el modelo a fin del año pasado y todavía no alcanzó el ritmo previsto de producción. En los próximos meses tendrá un fuerte crecimiento y, para 2022, habrá alcanzado el nivel que le permita lograr las unidades necesarias para desplazar a las pickups. El Gol estará siempre limitado por los permisos de importación que se liberen.

No será fácil la tarea pero en la ex PSA son optimistas. Hasta el mes pasado, el Cronos tenía patentadas 14.565 unidades. La Toyota Hilux, en el segundo lugar, acumula 9.933 operaciones. El 208, 6155. El modelo de Peugeot tendría que crecer en más de 50% las ventas para llegar a ese segundo lugar. Si se miran los planes de producción de la automotriz para los próximos meses no parece imposible.

La planta de la localidad bonaerense de El Palomar profundizará, a partir del segundo semestre, su transformación productiva. La consecuencia directa de este cambio será el final de producción de tres modelos de larga trayectoria como los Peugeot 308 y 408 y el Citroën C4 Lounge. Según el plan fabril de la ex PSA, a fin de julio saldrán definitivamente de línea para dar espacio a la expansión que requiere el 208.

Esto permitirá un salto productivo para el 208. En agosto duplicará la producción respecto a julio al pasar de 1.965 unidades a 3.823. En septiembre, tendrá otro salto, hasta 5.863 vehículos en el mes. En esos niveles se mantendrá hasta fin de año para acumular, en todo 2021, 41.497 0km salidos de la línea de montaje.

Con este escenario, en la automotriz estiman que la planta de El Palomar puede volver a nivel elevados de producción. Su capacidad actual es cercana a 120.000 unidades. Para 2022, con el crecimiento proyectado del mercado interno (algunas proyecciones hablan de 550.000 vehículos), más el aumento de las exportaciones, podrían acercar el volumen de fabricación a las 100.000, según los cálculos más alentadores.