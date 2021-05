Los 5 consejos clave para conseguir trabajo

Por Gonzalo Andrés Castillo

Recientemente, a través de una entrevista realizada por CNBC, Christian Sutherland-Wong, director ejecutivo de Glassdoor, la plataforma más importante de búsquedas laborales, planteó una serie de consejos que deben ser tomados en cuenta para poder obtener un empleo de manera rápida y eficaz.

Calidad sobre cantidad

Es importante ser selectivos al momento de postularse a un empleo. De acuerdo al especialista, no tiene sentido enviar el CV a toda clase de empleos, sino que hay que enfocarse en aquellos que realmente nos aporten algo más allá del salario. Para esto, es importante fijarse en las condiciones laborales, posibilidades de crecimiento, cultura empresarial, etc.

Investigar correctamente

Otro de los consejos para conseguir trabajo es investigar correctamente el mercado. En este punto, es recomendable analizar qué nivel de salarios maneja el rubro, conocer cuáles son la historia y los objetivos de la compañía a aplicar, contactarse con empleados actuales para despejar dudas y armar un estudio de todo lo relacionado al puesto.

Personalizar el currículum

Por otro lado, a diferencia de lo que muchos trabajadores hacen, Sutherland-Wong indica que el currículum tiene que estar personalizado según el puesto a aplicar. No es descabellado tener varios CVs según el mercado al que se apunte.

Entre las diferencias, habrá que priorizar formación académica o experiencia laboral, indicar habilidades duras o blandas, eliminar puestos laborales anteriores que no sumen valor, cursos realizados que no se adecúen a la posición, etc.

Además, es importante crear una breve presentación de uno mismo que deje ver las cualidades más personales y por qué es importante conseguir el trabajo al que se aplica, además de incluir objetivos profesionales y demás aspectos que no abarcarían las secciones del CV.

Llamar la atención del empleador

A su vez, el ejecutivo de Glassdoor indica que hay que captar la atención del empleador de alguna forma para que no pasemos desapercibidos. Por ejemplo, enviar el currículum desde una plataforma genérica y luego contactarse con el gerente de Recursos Humanos para mencionar que ya se realizó la postulación es una buena forma de destacarse del resto, según indica el experto.

Crear una red de contactos

A lo largo de la historia, tener una red de contactos ha facilitado más la obtención de un puesto laboral que contar con una decente experiencia en el rubro o tener varias titulaciones universitarias. En la actualidad, esto continúa siendo así, por lo que Christian Sutherland-Wong recomienda armar una red a través de plataformas como LinkedIn para que todo el proceso de selección sea más sencillo.

Siguiendo esta serie de consejos que brinda el director ejecutivo de Glassdoor, el camino de conseguir un trabajo será más sencillo y efectivo.