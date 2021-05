Berni se refirió a la falta de vacunas: "No podemos autoflagelarnos"

Sergio Berni destaca por dos aspectos dentro del Frente de Todos; uno, porque es un funcionario puesto y sostenido nada más y nada menos que por la vicepresidenta y responsable del armado de la coalición que hoy gobierna el país, Cristina Fernández de Kirchner; dos, porque sus modos intempestivos, agresivos y frontales tuercen la imagen de progresistas con la que se disfrazan varios sectores políticos de Argentina. De hecho, es uno de los funcionarios que más polémica ha suscitado en varias oportunidades dentro del Frente.

Casi compinches, Sergio Berni y Cristina Fernández de Kirchner

Esta vez, con su particular estilo, se refirió a la falta de vacunas en la Argentina, la cual para muchos es la principal consecuencia de que el país tenga que atravesar este tipo de confinamientos extremos. Dijo que el plan de vacunación no ha fallado, sino que lo que ha fallado es el cumplimiento de los convenios por parte de los países suministradores de vacunas, como Rusia.

"El plan de vacunación no fracasó, lo que fracasó fueron los convenios que se han firmado con otros países que debían entregarnos vacunas, la Argentina cumplió y esos países no cumplieron...", sostuvo el funcionario en un medio radial. Una declaración algo vaga, si se quiere, ya que el "plan de vacunación" no debería contemplar solo la logística de aplicación, sino también la de adquisición de vacunas. Sin embargo, a esto Berni contestó que "el plan de vacunación es la cadena logística que se realizó para garantizarle a cada ciudadano que cuando llegue una vacuna la tenga aplicada y eso se hizo".

Entre otras cosas, dijo que "no podemos autoflagelarnos porque no tenemos vacunas"

Luego, casi rozando un análisis contrafáctico, aseguró que "si hubiéramos tenido vacunas no hubiéramos pasado por esta situación, pero nosotros no podemos autoflagelarnos porque no tenemos vacunas, tenemos que sentirnos que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para garantizarle a los ciudadanos esas vacunas".

En el mismo sentido, señaló que la falta de vacunas no es algo exclusivo de Argentina, sino que es algo que sufren todos los países. Aunque, en este punto, parece habérsele pasado por alto los casos de EE. UU., Alemania, Reino Unido, Chile, entre otros. "La Argentina cumplió su parte y cuando cumple surge una obligación de la otra parte, esa obligación era entregarnos vacunas, no nos han entregado vacunas, no es una cuestión contra la Argentina sino que es lo que está pasando en el mundo y esto no quiere decir 'mal de muchos consuelo de tontos' esta es la realidad y no nos podemos pelear con la realidad..", siguió Berni.

Por otra parte, abordó el tema del reciente decreto presidencial mediante el cual se dispuso el confinamiento riguroso que por estos días se vivirá en el país. "Yo no digo que el Gobierno nacional vaya a extender las restricciones, yo digo lo que pienso, y creo que luego de la baja de casos que sí o sí vamos a conseguir con la menor circulación, habría que consolidar eso...".

Por último y "sin la intensión de hacer chicana política", aseveró que parte de lo que vive Bueno Aires tiene su origen en "los eventos que suceden en la Ciudad de Buenos Aires", ya que "hacen que se repliquen con un delay de dos a tres semanas en el primer cordón, segundo cordón, tercer cordón, interior del país... Era de manual que iba a pasar esto y lo único que puede hacerse es cuarentena".