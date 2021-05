Tras el fuerte derrumbe, el bitcoin se recupera lentamente

Luego de padecer el mayor desplome en el último año con más del 30% de caída en un día, el Bitcoin (BTC) cerró su cotización ayer por encima de los US$ 40.000 y se recupera lentamente en un escenario de creciente incertidumbre y hostilidad por parte de gobiernos y grandes empresas.

La criptomoneda más importante del mercado llegó a cotizar cerca de US$ 42.500 en horas del mediodía de ayer, pero volvió a retroceder por la tarde hasta los US$ 40.600 después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dijera que las transferencias de más de US$ 10.000 en este tipo de valores deberán reportarse al Servicio de Impuestos Internos de ese país.

El derrumbe de BTC y de todo el mercado cripto comenzó la semana pasada, cuando el multimillonario dueño de Tesla, Elon Musk, criticó a Bitcoin por desperdiciar energía y dio marcha atrás en la decisión de permitir la compra de sus autos con esa criptomoneda.

Posteriormente las pérdidas se aceleraron el miércoles después de que China advirtiera a sus bancos e instituciones financieras que estos activos digitales no se pueden usar para pagos.

"No sorprende que el lugar de Bitcoin en cualquier cartera de inversiones siga siendo muy controvertido, precisamente debido a sus movimientos de precios erráticos", señaló Alain Bokobza, jefe de asignación de activos globales en Societe Generale.

Este jueves, los operadores especulaban si los precios se habían vuelto sobreventa por lo que los US$ 30.000 que alcanzó el BTC en su punto más bajo de la caída de ayer podría ser su nueva línea de soporte, publicó la agencia de noticias Télam.