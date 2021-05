Los consejos de Mark Zuckerberg para emprender exitosamente

Por Gonzalo Andrés Castillo

Con solo 37 años de edad, Mark Zuckerberg es uno de los emprendedores más revolucionarios de los últimos tiempos y una de las personas más ricas del mundo. A lo largo de su exitosa vida profesional, ha aprendido una serie de lecciones que normalmente comparte con jóvenes estudiantes y empresarios cuando da charlas.

Enfocarse en la tecnología

Para el creador de Facebook, el futuro estará estrechamente vinculado a los avances tecnológicos, aún más que en la actualidad. Debido a esto, el genio multimillonario recomienda centrarse en el desarrollo de soluciones tecnológicas y afirmó que los más jóvenes deberían programar y enfocarse en la ingeniería.

“Los jóvenes que apenas están empezando a descubrir lo que quieren pueden ayudar a moldear las herramientas que utilizarán las próximas generaciones”, indicó.

Correr riesgos

Al igual que muchos otros empresarios de renombre, Zuckerberg expresa que correr riesgos es una parte fundamental del emprendimiento. Si bien muchas personas temen salir de su zona de confort, es la única opción para alcanzar el éxito.

“El temor al cambio puede hacer que nos equivoquemos y que no lleguemos a desarrollar las ideas. El mayor riesgo es no correr ningún riesgo. En un mundo que cambia muy rápidamente la única estrategia que garantiza fallar es no arriesgar”, comentó.

Trabajar en equipo

Trabajar en equipo es fundamental para emprender con éxito. Prácticamente no existen casos en los que grandes empresas hayan sido llevadas a cabo de manera solitaria. Según Zuckerberg, la cooperación y las personas pueden lograr resultados asombrosos.

“Cuando das a cada uno una voz y das poder a las personas, el sistema generalmente mejora, en eso consiste nuestro rol, en darle a la gente ese poder”, explicó.

Centrarse en el negocio

Es normal creer que hay que pensar en cómo alcanzar el éxito o el reconocimiento, sin embargo, se trata de una visión errada para el joven emprendedor. Él cree que la clave para triunfar se encuentra en centrarse en la idea principal del negocio y desarrollarla para satisfacer las necesidades de la sociedad. Una de las formas de lograrlo es mediante una red de contactos y canales: “Si eres principiante como emprendedor y no sabes nada sobre todas estas cosas, lo mejor es ubicar la empresa en un lugar en el que se puede obtener ayuda de otras personas”.