Se triplicaron las multas a los bancos por incumplimientos

En lo que va del año, la Secretaría de Comercio Interior sancionó a nueve bancos y entidades financieras por diversos incumplimientos con los usuarios, lo que significaron multas por 24.470.000 pesos, cifra que es dos veces y medio superior a lo recaudado en todo 2020.

De acuerdo con los números de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, las multas acumuladas hasta ahora representan un 264% más que los 6.720.500 pesos que sumaron a lo largo del año pasado.

Las sanciones fueron para cinco bancos, Supervielle, Galicia, BBVA, Santander y Patagonia; y cuatro financieras, Moni On Line, M2A Capital, Cuotitas y Patagonia Cred.

"En primer lugar, vale la aclaración de que desde Defensa de las y los Consumidores no se investigan delitos, sino simplemente infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor", explicaron a la agencia de noticias Télam desde Comercio Interior, al tiempo que indicaron que "se imponen sanciones administrativas, los delitos los investiga el fuero penal".

De todos modos, señalaron que "más allá de esta cuestión, se puede reclamar contra los bancos y entidades financieras por no cumplir con sus deberes establecidos por la Ley de Defensa del Consumidor, tanto como información del servicio, protección de la integridad de los consumidores y su información personal y el trato digno".

Las sanciones a los mencionados bancos fueron por cobros indebidos a beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP); incumplimiento de la obligación de informar sobre vías de contacto para canalizar consultas y reclamos; aplicación de débitos en las cuentas sueldo y de la seguridad social de sus clientes en concepto de seguros y servicios de cobertura o asistencia médica no solicitados; incumplimiento de contratos de acuerdo a como habían sido publicitados, en cuanto a términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas; y no garantizar la seguridad de las operaciones realizadas a través de las entidades.

Respecto a las fintech, la Secretaría de Comercio Interior detectó que otorgaron préstamos no solicitados con cargo automático en cuentas de consumidores; y a quienes sí solicitaron los créditos no les brindaron información clara y detallada sobre las condiciones, no respetaron el derecho de arrepentimiento e impusieron la prórroga de jurisdicción, que implica que los reclamos frente al Estado sólo puedan realizarse en la localidad que establece la empresa. En algunos casos tampoco respetaron los intereses expresados en los contratos, y llegaron hasta cobrar por débito automático más de una vez en el mismo mes.