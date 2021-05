Las mejores películas sobre finanzas e inversiones

Por Gonzalo Andrés Castillo

A lo largo del tiempo, el cine ha retratado casos reales e historias de ficción inspiradas en hechos verídicos para entretener al público y ganar dinero. A continuación, algunos ejemplos relacionados al sector financiero, uno de los mundos profesionales más apasionantes y llamativos.

El lobo de Wall Street

Dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio, El lobo de Wall Street o The Wolf of Wall Street es una película que narra la historia del excéntrico corredor de bolsa Jordan Belfort, quien fue condenado por diferentes delitos financieros que fueron desarrollados en su libro. Repleta de adrenalina y acción, la película sirve para demostrar cómo el dinero puede cambiar a las personas con el paso del tiempo.

En busca de la felicidad

En busca de la felicidad o The Pursuit of “Happyness” es una película de drama protagonizada por Will Smith y su hijo y dirigida por Gabriele Muccino. En este caso, cuenta la historia de vida de Chris Gardner, un trabajador sin dinero que logró fundar una exitosa compañía financiera y convertirse en uno de los referentes de la actualidad.

El precio de la codicia

Conocida por estar repleta de estrellas del más alto nivel como Kevin Spacey, Paul Bettany o Jeremy Irons, El precio de la codicia o Margin Call es una película dirigida por JC Chandor que cuenta cómo las entidades bancarias vivieron la crisis del 2008, enfatizando en la irresponsabilidad de sus directivos y las graves consecuencias económicas que ocasionaron.

La gran apuesta

En este caso, La gran apuesta o The Big Short sigue los casos verídicos de un grupo de inversores y operadores que detectaron a tiempo la crisis subprime para aprovechar la situación y ganar grandes cantidades de dinero. Dirigida por Adam McKay y protagonizada por Brad Pitt, Steve Carell, Christian Bale y Ryan Gosling, la película fue considerada por el público como una de las mejores películas de finanzas e inversiones de los últimos tiempos.

Wall Street

Wall Street, también llamada El poder y la avaricia, es un clásico del cine financiero protagonizado por Michael Douglas y Charlie Sheen que cuenta la historia de un poderoso magnate de las inversiones que utiliza información privilegiada para obtener un beneficio económico de forma ilegal.

Malas noticias

Too Big to Fail, conocida en América Latina como Malas Noticias, es una película dirigida por Curtis Hanson y protagonizada por Paul Giamatti, William Hurt y Bill Pullman que se enfoca en las acciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos durante la crisis subprime ocurrida en 2008. Al igual que el resto de los títulos de este listado, se trata de una de las películas de finanzas más recomendadas de los últimos tiempos.