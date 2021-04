Las crónicas del lunes: el nuevo round del dólar, y la lista polémica de AFIP y el proyecto de Máximo Kirchner que hay que conocer

Dólar, nuevo round

Comienza en horas una semana donde, otra vez, el foco de la tensión estará concentrada en la evolución de las cotizaciones de los dólares libres. Aquellos a los que el público puede acceder. Se mencionó en estas líneas, el comienzo del desprendimiento de posiciones locales de los fondos PIMCO y Templeton, quienes abandonaron sus posiciones en dólares volcando unos U$S 630 millones al mercado local de pesos. Ambos fondos de inversión cumplieron un "pacto de caballeros" al que habían llegado en noviembre del año pasado (evitando volcar pesos en momentos en los que el gobierno temía por una corrida cambiaria), y quedaron ya liberados para comenzar a salir de sus inversiones locales según sus conveniencias financieras. El gobierno esperaba que muchos de esos dólares continuaran bajo posesión de los dos fondos (y otros que continúan con papeles argentinos en sus carteras), ya que sería una manera de mostrar al mundo que aún hay quién confía en que mantener títulos públicos emitidos por el país es negocio. El mercado calcula que hay en poder de este tipo de fondos (Templeton, PIMCO, Fidelity, etc), entre 4.000 y 5.000 millones de dólares nominales; cotizados a menos del 40% de su valor. Mientras se sigue esta saga, el gobierno observará de cerca la evolución de los dólares bolsa (CCL y MEP) y, fundamentalmente, el Blue. Como se sabe, y ocurrió entre octubre y noviembre del año pasado, al oficialismo no le tiembla el pulso en intervenir de manera directa. Lo último que espera hoy el gobierno es una corrida que complique aún más el ya muy complejo panorama social, político y económico de este segundo trimestre del año.

Se reabre el debate por los salarios

Con un cronograma adelantado en dos meses, comienza esta semana el debate dentro del Consejo del Salario, para establecer oficialmente un nuevo sueldo mínimo para que rija en el país. Las negociaciones comenzarán hoy y demandarán entre dos y tres días, y probablemente establezcan el nuevo nivel entre 28.000 y 30.000 pesos mensuales. Ese será el salario mínimo vital y móvil que cualquier argentino que trabaje en blanco ocho horas deberá cobrar en neto. Sería un incremento de algo más del 32% vigente, y llevaría el incremento cerca del 36%. La discusión trae dos conclusiones. La primera es la aceleración de los tiempos. Generalmente las discusiones se establecen luego del cierre de las paritarias de los gremios más importantes; situación que en 2021 se da a medias. Por ejemplo, aún no cerraron sus negociaciones los camioneros de Hugo Moyano. La segunda novedad que trae el resultado final que tendrá el nuevo nivel del Salario Mínimo, es que los sueldos básicos se ubicarán entre los índices de pobreza ($60.874) y de indigencia ($19.700), según los niveles que registró el INDEC en marzo. Un dato preocupante es que el nuevo salario quedará vigente hasta fin de año, mientras que esos dos índices continuarán incrementándose hasta el año próximo. Probablemente hacia el último trimestre del año habrá que retocar el nuevo Salario.

Comienza inscripción al Repro II

Comenzó hoy la inscripción al Programa de Recuperación Productiva II (ReproII) para el período correspondiente a los salarios de abril que los trabajadores perciben a comienzos de mayo; período que concluirá el 3 de mayo. Mientras tanto, hasta el viernes será la inscripción al Programa de Asistencia de Emergencia al Sector Gastronómico Independiente. En ambos casos, el cálculo de variación interanual de la facturación a tomar en cuenta será la comparación de marzo 2019 a marzo 2021, pero sin considerar a las empresas iniciadas a partir de enero de 2019. El mes seleccionado para determinar la nómina de personal y los salarios de referencia es marzo último. Por su parte, los trabajadores encuadrados en los regímenes de Monotributo o Autónomo, con empleo dependiente en marzo último, se inscribirán en el servicio Repro II del sitio web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En todos los caso, la ayuda dispuesta para los salarios de abril tendrá ahora un tope de 18.000 pesos, duplicando los $ 9.000 de máximo que rigió hasta marzo.

La AFIP contraataca

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), tiene elaborado un listado polémico. Se trata de las personas con mayor cantidad de bienes reales y financieros tienen declarados ante el organismo que maneja Mercedes Marcó del Pont; y que no se liquidaron en tiempo y forma el Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas. En la mayoría de los casos, la no presentación fue acompañada por una recurso ante la justicia, para pedir la liberación del pago hasta que ese Poder determine si el avance es o no constitucional. En una primera etapa forman parte del listado unos 50 grandes contribuyentes, de los 15.000 hombres y mujeres total del listado que debería haber cumplido. Los 50 seleccionados, comenzarán a recibir desde esta semana las temibles "integrales" de la AFIP. Esto es, una inspección diaria durante un mes, para corroborar el nivel de facturación y los movimientos económicos durante un período de 30 días, para luego comparar hacia atrás los últimos años si las operaciones de un contribuyente se condicen con sus niveles de facturación declaradas en los meses anteriores. Pero además se les requerirá el pago del Aporte, el que, obviamente, no estará disponible. A partir de allí comenzará una batalla tributaria y legal entre el organismo y los contribuyentes que no cumplieron con el compromiso; lo que derivará en un nuevo capítulo entre ambos. Para la anécdota, se recuerda que el impuesto se aplicó por única vez, y grava el patrimonio de las personas físicas y sucesiones indivisas alcanza a quienes tienen un patrimonio de más de $200 millones, y establece una alícuota del 2%. Luego se sigue una escala en función del patrimonio: un 2,25% para fortunas de entre $300 millones y $400 millones; un 2,50% entre $400 millones y $600 millones; un 2,75% para quienes poseen entre $600 y $800 millones; un 3% entre $800 millones y $1.500 millones; un 3,25% entre $1.500 millones y $3.000 millones; y un 3,5% por encima de los $3.000 millones.

Biocombustibles, nueva regulación

El próximo 12 de mayo vence el régimen que regula la producción, distribución, comercialización y exportación de biocombustibles de elaboración nacional, y el paso para una nueva reglamentación debe partir del Congreso. Se entiende que este sector es uno de los pocos rubros productivos que fue creado de cero en los últimos años, con un inicio de crecimiento vertiginoso y auspicioso; pero que viene experimentando años de caídas continuas; al punto de estar en duda su continuidad. Dadas las circunstancias políticas, lo más probable es que la nueva legislación del sector, sea la que proponga el oficialismo. Por esto es importante conocer el proyecto presentado por el Frente de Todos, pero con la firma de Máximo Kirchner. Este propone una extensión hasta el primero de enero de 2031, con la posibilidad de extenderlo 5 años más; con un corte del 5% para el biodiesel (en la ley actual, es del 10%) y de un 12% para el bioetanol (6% para el elaborado a base de caña de azúcar y 6% con el maíz). La evolución del corte de 5% podría bajar al 3% si se incrementa el precio del combustible, y subir si este baja. En general, el beneficio se concentrará además en pequeños y medianos productores.