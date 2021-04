Carlos Melconian, contra el Gobierno: "No salimos más de berretalandia”

Carlos Melconian estuvo presente el sábado a la noche en el programa de Mirtha Legrand y aprovechó para criticar al gobierno de Alberto Fernández. “La Argentina es berreta, desde la calidad del fútbol, hasta la vacuna. Hoy se prende fuego todo", manifestó.

“Hay que despolitizar; salir del quilombo. Tengamos cuidado. La primera cuestión nacional debe ser matar al bicho. Con mayores o menores libertades”, señaló.

Y agregó: “Ahora, hay un conjunto de medidas de neto corte electoralista. Quieren reprimir la inflación para mostrar que se baja; van a devaluar un poco menos la moneda, porque eso puede generar efecto inflacionario. Van a seguir destruyendo los servicios públicos vinculados a energía, gas, sin generar incentivos para la inversión. Y todo eso para poner cara linda, y pedir el voto”.

Con respecto al manejo de la pandemia, dijo: "Están haciendo todo mal, pero mi réplica no es ‘yo salgo y me expongo’. Distingamos. Hicieron un lío bárbaro, y no los voy a votar, pero me cuido porque hay que parar el bicho. Tengamos cuidado con la politización del tema".

Con respecto a cómo están manejando la economía, indicó: "Es un desastre total. Intervienen la economía, las importaciones, el tipo de cambio, las reservas. Estamos a años luz, no salimos más de berretalandia”.

Por último, explicó: “Una cosa es que entre el bicho donde el PBI es de 40.000 euros per cápita, y otra es que entre acá, donde se pasan la fila de la vacuna, los ministro de Seguridad se putean, el ministro de Economía no maneja nada, tuviste a los pibes sin ir a la escuela, limpian las causas de la Justicia. Yo he sido de los primeros que advirtió que no boludeen con el tema: ¡y en su momento me dijeron albertista!”.