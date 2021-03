Qatar será el mundial más caro de la historia: precios de las entradas y qué tienen de exclusivo

La salida a la venta de los paquetes Hospitality de FIFA confirmó lo que se sospechaba: que el de Qatar 2022 será el Mundial más caro de la historia. Para un partido normal de fase de grupos, las entradas de lujo van desde los USD 950 hasta los USD 4.950.

Para el partido inaugural, que se disputará el lunes 21 de noviembre de 2022 en el estadio Al Bait, el punto de partida es de 10.750 dólares. Por su parte, quienes quieran presenciar la gran final viviendo una experiencia de lujo deberán abonar desde USD 14.350 en adelante.

Eso sí: a no asustarse, que esto no quiere decir que no haya entradas más baratas. Para el público en general estarán las “estándar”, aunque todavía no se conocen los precios de las mismas ni cuándo saldrán a la venta.

¿Por qué se dice que el de Qatar será el Mundial más caro de la historia?

Primero, por la desorbitante cifra de dinero que invirtió este país de Oriente Medio en tanto sede. De acuerdo con los montos que trascendieron, Qatar gastó cerca de 200 mil millones de dólares para la organización de la máxima cita futbolística.

Estadios nuevos, infraestructura, hotelería y muchas cosas más son algunas de las cuestiones que requieren de una gran inversión por parte de la sede que organiza un Mundial.

Por lo demás, se espera que sea uno de los mundiales más lujosos de toda la historia, y como prueba basta con ver los numerosos espacios “elite” que se construyeron en los estadios.

Otro de los motivos que harán de Qatar el Mundial más caro de la historia radica precisamente en el precio de las entradas. Las que ya se encuentran a la venta en el portal de FIFA Hospitality son precisamente la de estos espacios privilegiados, que ofrecen una serie de beneficios que exceden ampliamente la posibilidad de presenciar un partido en sí.

Mientras los juegos olímpicos de Japón 2021 sigue en la cuerda floja, la FIFA y su socio Match Hospitality esperan ingresos récord de ventas para la Copa Mundial de Futbol del próximo año en Qatar: $260 millones de USD. #futbol #Qatar2022https://t.co/vLXwJ1S3mJ — Xperience Makers (@XMxperience) February 16, 2021

Qatar 2022: ¿en qué consisten las entradas “elite”?

Además de una vista privilegiada, las personas que compren alguna de las entradas del paquete Hospitality podrán gozar de servicios como gastronomía, bebidas, estacionamiento en los estadios, regalos y hasta hospedaje.

En total, las posibilidades que ofrece este paquete son 5:

Match Club (2 estrellas). Para partidos de fase de grupos, su valor parte de los USD 950. Match Pavilion (3 estrellas). Desde los 1.900 dólares para la misma clase de partidos, esta entrada ofrece una experiencia más lujosa. Match Business Seat (4 estrellas). Al igual que la anterior, lo que permite es una mayor exclusividad. ¿El precio? De USD 3.050 en adelante. Match Private Suit (5 estrellas). Como su nombre lo indica, se trata de una suit exclusiva en pleno estadio mundialista. El costo de cada suit parte de los USD 22.450. Pearl Lounge (6 estrellas). En cuanto a la hospitalidad, no hay nada que supere a esta opción. Para los partidos de la primera fase, su precio va desde los 4.950 dólares en adelante.