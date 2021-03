La Rosalía y Nike: la fusión que no querrás perderte este año

La Rosalía se suma a los artistas que colaboran con las marcas de indumentaria para lanzar sus propios modelos. En esta oportunidad, la cantante española firmó un acuerdo con Nike para diseñar sus zapatillas, luego de convertirse en una de las embajadoras de la marca americana en 2020.



La fusión entre dos figuras tan importantes (La Rosalía, como cantante con seguidores alrededor de todo el globo, y Nike, como marca de calzado deportivo de excelencia), prevé un récord en ventas y un acuerdo millonario. Las técnicas de "co branding" tienen mucho más que diseño y estilo en sus estrategias.



El año pasado, Rosalía fichó con Nike para promocionar el modelo Nike Air Max 2090, que estuvieron inspiradas en las icónicas Nike Air Max 90. Sin duda, la imagen de la artista contribuyó en las ventas, que fueron un éxito, y ahora tendrá la oportunidad de hacer su propia colección.

Fuente: Instagram Rosalía

Nike AF1 Espadrille

La cápsula de Rosalía se llamará AF1 Espadrille y está inspirado en un modelo vintage: son una especie de alpargatas deportivas que tienen casi la misma forma de zapatilla. En un video que publicó en su cuenta de Instagram explicó a sus seguidores cómo se usan y a este tutorial sumó imágenes de Salvador Dalí usándolas.







"Es un calzado que he visto mucho a lo largo de mi vida", afirmó la española al hacer referencia a las típicas espardenyes catalanas. Su abuelo usaba este modelo ocho horas diarias mientras trabajaba y con esto busca hacerle un homenaje.



Las AF1 Espadrille son totalmente blancas y en la suele tiene un punto de hilo como si se tratara de la costura que une la piel con la suela de esparto en una alpargata clásica. En vez de cordones optó por cintas para que se puedan atar cómodamente en la parte baja de la pierna, sobre el tobillo.

Fuente: Instagram Rosalía

Además de tomar de ejemplo a su abuelo, La Rosalía busca constantemente representar sus orígenes. Las AF1 Espadrille está inspiradas en las espadrilles, que vienen de la palabra catalana "espardenya". Este calzado nació en el siglo XIV en los Pirineos españoles por los campesinos y se trataban de zapatillas de lona con suela de cuerda enrollada y costuras verticales.

"Me encanta mi lugar de nacimiento. Siempre hablo catalán, es parte de lo que soy y de lo que hago. Por ejemplo, tuve la oportunidad de diseñar un par de zapatillas Nike y me inspiré en un zapato tradicional de mi tierra que mi abuelo solía llevar todo el tiempo", explicó en "The Gurls Talk", el podcast de la modelo Adwoa Aboah.

Y agregó: "Él siempre estaba trabajando, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Siempre estaba moviéndose y caminando de un lugar a otro y siempre llevaba las espardenyas, el zapato en el que me he inspirado. Por eso son muy especiales".

Para saber más características del nuevo modelo de zapatillas de La Rosalía y cómo combinar este ítem a la moda, no te pierdas nuestra exclusiva nota en MDZ Femme.

Las nuevas zapatillas de La Rosalía, en cifras

Según GQ, todavía no hay fecha de lanzamiento para esta nueva cápsula que ya reúne millones de interesados a nivel mundial.

Sin embargo, y de acuerdo a su diseño y características, se espera que el evento ocurra durante el verano europeo.

En cuanto al costo, la marca no anunció ningún tipo de descuento por lanzamiento, promoción o rebaja. Por el contrario, los especialistas estiman que el par podría superar los 200 euros, además de incluir otros objetos asociados a la colección.

Para usar las zapatillas de La Rosalía habrá que pagar (¡Y bien pagado!).