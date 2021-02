Atención: podrías estar entre quienes cobrarán el reintegro de Claro y Movistar por su facturación de más en enero

Claro y Movistar les devolverán a sus clientes el excedente que cobraron en los meses de enero y febrero por disposición del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Esto se verá reflejado en el detalle de la próxima factura de marzo.



Todo surgió el año pasado cuando el Estado autorizó a las empresas de telefonía móvil a tener incrementos en sus facturas de hasta un 5% para enero, pero Claro, Movistar y Perosnal facturaron de más. "Se estableció un precio máximo, es el Estado el que autoriza el valor y no la empresa la que lo impone", detalló el vicepresidente del Enacom, Gustavo López, en diálogo con Las Primeras Noticias.



El Estado considera que los servicios TIC (telefonía, internet y cable) son servicios públicos esenciales, por lo cual no pueden tener aumentos por encima de los establecidos por ley a través del Enacom.



El reintegro será en la factura de marzo

Claro y Telefónica, dueña de Movistar, se comprometieron a devolver lo cobrado luego de una resolución que difundió la entidad y, por este motivo, los clientes pagarán menos en su factura de marzo. "No solo es un alivio para el bolsillo, sino que es el reconocimiento a la ley, de que no pueden cobrar más de lo que autoriza el Estado", afirmó López.



En el caso de no hacer los reintegros, ambas empresas serán sancionadas: "Ninguna empresa en el futuro puede establecer ningún aumento si no arranca respetando la tarifa de enero que es el 5% con respecto a la de julio del año anterior".



Personal será sancionada

La única empresa que se niega a hacer el reintegro es Personal, por lo cual López afirmó que será "sancionada" y se le "cobrará intereses por lo que le están cobrando incorrectamente a los usuarios".



Cabe recodar que en medio de la pandemia de coronavirus, el Enacom sancionó el DNU 690/20 que determinó "el carácter de servicios públicos esenciales en competencia a la telefonía móvil y fija, Internet y la TV por cable, y estableció la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) para cada uno de dichos servicios, fijando un servicio mínimo para telefonía móvil de 150 pesos".



De esta manera, el Estado asegura el uso equitativo de la tecnología y a precios razonables, principalmente en un contexto de teletrabajo a raíz del distanciamiento social. Así, ofrecen a los ciudadanos una variedad de servicios que son eficientes y rentables.