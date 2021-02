Air France y Airbus perdieron más de U$S 9.925 millones en 2020

La aerocomercial Air France perdió en 2020 US$ 8.555,67 millones como consecuencia de la pandemia de coronavirus, al tiempo que la fabricante Airbus registró pérdidas por US$ 1.369,54 millones, por lo que este año no repartirá dividendos.



Las pérdidas de la alianza Air France-KLM se contraponen con las ganancias obtenidas en 2019 (US$ 350,5 millones), debido al impacto "sin precedentes" de la pandemia en el transporte aéreo, según un comunicado difundido hoy por la compañía.

Air France

Los ingresos del grupo cayeron en un 59,2% en 2020 hasta los US$ 13.403 millones.

el resultado bruto de explotación resultó negativo con una pérdida de US$ 2.041,6 millones, frente a las ganancias de US$ 4.989 millones de un año antes..

Sin señales claras de recuperación. Hoy las reservas de pasajes "están más orientadas al corto plazo y dependientes de las restricciones de viaje", tanto para la larga como en la media distancia.

Airbus