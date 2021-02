Kulfas dio detalles del plan del Gobierno para bajar la inflación

Matías Kulfas aseguró hoy que el Gobierno nacional apela "a un programa macroeconómico consistente y a un acuerdo para ir a una inflación a la baja".



En diálogo con Radio La Red, Kulfas afirmó que se trabaja "en un acuerdo más general que tiene como base una economía que tienda a estabilizarse, lo que se ha planteado en el presupuesto 2021, vemos un futuro de desinflación".



"Esta vez tenemos que buscar que la recuperación sea duradera. Queremos converger a una inflación de 29% y que los salarios le puedan ganar a la inflación, un elemento central para la recuperación económica", agregó.



Según el Ministro, "si crece el consumo los empresarios pueden ganar lo que les corresponde. Hay que hacer las cosas distinto, por eso apelamos a un programa macroeconómico consistente y a un acuerdo para ir a una inflación a la baja".





Con relación a si se puede bajar la inflación, remarcó que "el año pasado las consultoras pronosticaban una inflación del 50% para el 2020 y terminamos en un 36%, se aceleró hacia fin de año por los aumentos internacionales de las materias primas".

En ese sentido, Kulfas aseguró: "Apuntamos a formar expectativas descendentes. Muchos empresarios se quieren anticipar a un escenario de mayor inflación y suben los precios por las dudas, eso no debe suceder".



"Hay sectores que han especulado, otros se cubren previendo escenarios negativos y terminan generando una profesión autocumplida; si logramos evitar la conducta anticipatoria y conseguimos acuerdos vamos a lograr que el objetivo del 30% se pueda cumplir", completó.



Por otra parte, respecto de las clausuras de locales de esta semana, explicó que "esto no es nuevo, el año pasado hicimos 35.000 inspecciones en todo el país y encontramos muchos casos donde se respetaban lo Precios Máximos y muchos donde no".



"Se usan clausuras y multas para ubicarlos dentro del marco de la ley. Apuntamos a cambiar estas conductas, si todos ponemos un poco vamos a conseguir un bien mayor, el bienestar colectivo", concluyó el Ministro.