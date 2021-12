Tres consejos para ser millonario según un joven que lo logró en solo cinco años

A los 24 años, Grant Sabatier prácticamente no tenía dinero en su cuenta bancaria. Sus USD 5 no le alcanzaban ni para comer, por lo que tuvo que volver a vivir con sus padres. En medio de la desesperación y el miedo de no saber cómo sería su futuro, decidió hacer un cambio mental y enfocarse en ser millonario. Cinco años más tarde, lo logró. Con menos de 30 años, tenía un patrimonio neto de USD 1,2 millones. ¿Qué fue lo que hizo?

Reducir los gastos

Lo primero que hizo Grant Sabatier, y que recomienda que hagan todos los jóvenes que aspiran a ser millonarios, fue reducir al máximo todos los gastos, en especial los de vivienda.

“Vive en el departamento menos caro que puedas, consigue compañeros de piso, compra un inmueble de dos dormitorios y alquila la otra habitación para mantener tus gastos de vivienda lo más bajos posible”, expresó en diálogo con CNBC.

Si uno logra gastar poco, la capacidad de ahorro e inversión será mayor, lo que acortará el camino hacia el millón de dólares.

Tener varias fuentes de ingresos

Otro de los puntos que destaca el joven millonario es apuntar a tener varias fuentes de ingresos. Trabajos complementarios, rentas por inversiones, venta de productos, etc.

“Sal y trata de ganar un poco de dinero extra. No tienes que volverte loco, no tienes que salir y ganar 10.000 dólares extra o más al mes. Pero cada 1.000 dólares que ganes e inviertas en su lugar, eso va a recortar literalmente meses del tiempo que te llevará jubilarte”, expresó.

No perder la motivación

Por último, Grant Sabatier enfatiza en la importancia de no perder la motivación y mantener el foco en la misión de acumular mucho dinero. Si bien en este caso fueron solo cinco años, el proceso puede ser algo más largo, por lo que no hay que bajar los brazos.

“Mira tu cuenta bancaria todos los días durante 5 minutos. Empezarás a ver crecer tu dinero y eso es toda la motivación que vas a necesitar”, recomendó.