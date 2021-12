"Exportación controlada": temor en el sector de la carne por una posible nueva medida del Gobierno

El cepo a las exportaciones de carne fue un tema que generó polémica y que, al parecer, lo seguirá haciendo. Es que en las últimas horas trascendió que esta medida continuaría, y se profundizaría, el próximo año. Para confirmar esta noticia y conocer cómo lo tomaron las entidades agropecuarias, MDZ Radio habló con Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina.

En diálogo con la radio, Achetoni adelantó que el Gobierno nacional habló con ellos sobre la posibilidad de "generar una exportación controlada" para 2022, aunque dijo que esta involucraría una "reducción importante de toneladas".

Al respecto, señaló que “de concretarse esta idea, el sector de la carne va a seguir sufriendo los embates de la reducción de precios y lamentablemente esos esfuerzos después no se ven plasmados en la góndola, de manera que el consumidor sigue teniendo los mismos precios”.

Carlos Achetoni.

Al ser consultado sobre los planteos en relación a la posibilidad de ingresar dólares a través de la venta de este producto a otros países, Achetoni explicó que se trata de algo “contradictorio”. “Ellos (por el Gobierno) esgrimen el peligro de que se exporte demasiado y no quede carne para los argentinos, pero ese es un riesgo que no se corre. Sino que lo que le está pasando a los argentinos es que no tienen poder adquisitivo y la inflación licúa toda posibilidad de ingresos”, aseguró.

En ese sentido, señaló que este es un punto a corregir pero además, es necesario “dar un mayor estimulo y proyección de producción para que haya kilos, no haya desabastecimiento, tengamos la posibilidad de exportar y traer las divisas necesarias”.