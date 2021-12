Sebastián Cantuarias: “El desarrollo del capital humano es clave como desafío latinoamericano”

América Latina atraviesa encrucijadas propias de un periodo de transformaciones culturales, económicas, políticas y sociales. En ese contexto, la región ha debido lidiar además con los efectos de la pandemia. Organismos como el FMI, el Banco Mundial o la Cepal han dicho que la emergencia sanitaria ha provocado un aumento en la desigualdad como consecuencia del alza en los precios, el deterioro del empleo y un crecimiento enjuto.

Es por ello por lo que el rol del sistema financiero como movilizador y catalizador de recursos es clave para avanzar hacia un modelo sustentable con foco en el cuidado de las comunidades, la protección de los ecosistemas y el desarrollo de las capacidades humanas al interior de una región abundante en recursos naturales.

Desde una de las oficinas de Banca Ética Latinoamericana, Sebastián Cantuarias, director ejecutivo del grupo financiero que opera en Pacífico Sur, Río de la Plata y Atlántico, analiza el mapa económico, político y social de la región. “Hay un cambio cultural profundo que tiene que ver con cómo estamos viendo el mundo. Entonces, yo soy de los que creen que lo que viene es muy positivo”, dice al abrir la conversación.

Y antes de entrar en materia, sostiene que, desde su perspectiva, hay una situación que atender en la región, que es el cuidado de la democracia. Al respecto, recuerda cómo repercutió el caso Odebrecht, que prácticamente puso en jaque a la mayoría de los gobiernos. “Desde la perspectiva empresarial, desde el sistema financiero, hay una responsabilidad muy grande de cuidar eso y permitir que se fortalezca la democracia”, opina.

Luego Cantuarias entra en lo que es el core del negocio, en lo que efectivamente puede movilizar el sistema financiero y, especialmente, Banca Ética Latinoamericana con su tesis de inversión que apunta a promover tres sectores clave: Educación y Cultura, Desarrollo Social y Medio Ambiente.

Respecto de aquello, subraya la necesidad de avanzar hacia una educación con otro foco. Así lo dice:

“Necesitamos una educación hacia el cuidado de la naturaleza, hacia el reconocimiento de la igualdad en los seres humanos y también necesitamos educación de valor agregado, porque tenemos que ser capaces de mejorar nuestro capital humano. Esto es, cómo los países se desarrollan económicamente, como son más equitativos. En ese sentido, el desarrollo del capital humano es clave como desafío latinoamericano”.

En ese mismo sentido, también afirma que la cultura es otro aspecto fundamental para avanzar hacia un modelo económico más a escala humana.

Transformación lenta y cartera sustentable

Desde sus inicios hace cinco años atrás, cuando se comenzó a delinear el proyecto Banca Ética Latinoamericana con la inspiración que trajo Joan Melé, relatando la exitosa experiencia de Triodos Bank en Europa, se pensó en un grupo financiero que impulsara un cambio de mirada, no sólo instalando la lógica de las finanzas éticas y sustentables al interior de la organización, sino que, permeando al resto del sistema financiero, generando algo así como un remezón. Un tsunami de conciencia, como dice Melé en sus conferencias.

Desde entonces, se aprecia un cambio de mirada en la industria, sobre todo porque se ha instalado el concepto de la sustentabilidad en la gran mayoría de los bancos. Sin embargo, Sebastián Cantuarias advierte que es todavía incipiente, muy marginal.

“La sustentabilidad tiene que ver con el core del negocio. Yo soy sustentable cuando como empresa, la manera de obtener rentabilidad es sustentable. En el sistema financiero el negocio es la inversión, es hacia dónde hago fluir el dinero, los créditos que doy, los préstamos que entrego. Por lo tanto, si las carteras de crédito de los bancos no son sustentables, el banco no es sustentable. En el sistema financiero lo realmente importante es el tipo de crédito que doy. Y la transformación es lenta, y eso obedece a que falta harto coraje. El sistema financiero tiene que terminar de entender que cambia o fracasa. No hay posibilidad. Mientras hagamos sustentabilidad, pero manteniendo los niveles de exigencia en la rentabilidad, esto no va a cambiar”, afirma tajante.

De todos modos, y más allá de esta afirmación, Cantuarias habla de la responsabilidad que también compromete al ámbito público y a las personas.

“No le podemos echar la culpa sólo a los bancos. En ese sentido, una de las claves para que esto se movilice y cambie es la conciencia ciudadana, pues somos ciudadanos cuando votamos, pero también cuando compramos y, por supuesto, cuando invertimos y cuando educamos a nuestros hijos. Es muy relevante la reconfiguración política de los países y de cómo hacemos sociedad. Mientras no entendamos la idea de ser humano más allá de la derecha y la izquierda esto no va a cambiar”, sostiene.