El Gobierno ya tiene el dato que esperaba para marcar el destino de dos medidas claves

Desde hace meses, los funcionarios del Gobierno nacional se llenan la boca asegurando que la Argentina “está saliendo” de la delicada situación sanitaria que el coronavirus planteó al irrumpir en el mundo a comienzos de 2020, y que promete sin embargo seguir trastocando la vida cotidiana dos años después. Si la pandemia pasó, las medidas extraordinarias introducidas en la emergencia también deberían ceder. Pero, ¿será efectivamente así?

Uno de los instrumentos que más resistió el empresariado fue el congelamiento masivo, a través de la resolución que dispuso Precios Máximos en 2020, y que sobrevivirá, diluida, hasta el 7 de enero, bajo la forma de “+Precios Cuidados”. El congelamiento obligatorio se va, pero otros elementos de escozor para el sector privado todavía están en una nebulosa. ¿Continuarán la prohibición de despidos y la doble indemnización?

Ambas decisiones, implementadas por Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) tienen a mal traer al ministro de Trabajo, Claudio Moroni. El titular de la cartera laboral ha mostrado una posición ecléctica en el debate público, y se ha limitado a sostener que ambas fueron “medidas extraordinarias en un contexto excepcional”, como el de la pandemia.

Para tomar una determinación sobre los pasos a seguir, Moroni demoró cualquier señal asertiva a la publicación este martes de los datos de empleo y actividad, que regularmente difunde el Indec a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Indicios alentadores

A la luz de los datos, la tasa de actividad (personas que buscan empleo) subió 0,8 puntos porcentuales (p.p.) en el tercer trimestre y alcanzó al 46,7% de la población, y la tasa de desocupación (aquellos que buscan empleo, y no encuentran) se redujo al 8,2% de la población económicamente activa, cayendo 1,4 p.p. respecto al segundo trimestre de 2021, cuando rondaba el 9,6%.

Así las cosas, la tasa de desempleo es más baja que antes de la crisis del covid-19, lo que muestra que el mercado laboral está recuperándose y mostrando mejores señales que en 2017, 2018 y 2019.

Un informe técnico del ministerio de Trabajo muestra “una recuperación total de los efectos provocados por la pandemia del covid-19”, y “sensibles avances con respecto a la situación observada entre 2016 y 2019”. El informe también da cuenta, preliminarmente, de un incremento en el trabajo no registrado, y en puestos de trabajo bajo la forma del monotributo.

Con esos datos, que muestran demanda de contratación, el ministro de Trabajo entiende que hay condiciones para discontinuar la doble indemnización y el DNU antidespidos.

Claro que ese no es el único dato que pesa. La variante ómicron del Sars-Cov-2 está haciendo estragos en Europa, y los contagios en la Argentina se han disparado desde mediados de noviembre, y tiene al momento la tasa de contagios más alta por millón de habitantes de Sudamérica, según el sitio recolector de estadísticas sanitarias Our World in Data.

Temiendo que la situación sanitaria se complejice, el presidente podría postergar una decisión que, además, puede resultar antipática para el conjunto del sindicalismo, al que el Frente de Todos cuenta como aliado. On the other hand, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también espera señales de “normalización” de la política macroeconómica”.

Con todo, en el Gobierno insisten en que la definición se tomará la próxima semana, en una discusión en la que intervendrán Alberto Fernández y los ministros Moroni y Guzmán, de Economía, luego de analizar los datos fríos y medir, asimismo, la conveniencia política, o no, de volver a dar rienda suelta a los empleadores.