Crítico informe del FMI sobre el préstamo otorgado a Mauricio Macri

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer esta noche un informe de 135 páginas sobre el millonario crédito otorgado a la Argentina durante la gestión de Mauricio Macri, con una fuerte crítica "puertas adentro".

En el mismo, cuestionó la falta de control de capitales y de una reestructuración de la deuda con los bonistas en 2018.

La entidad reveló que "el programa de 44.000 millones de dólares que otorgó a la Argentina en 2018, durante la administración de Mauricio Macri, tuvo riesgos sustanciales para el FMI".

En el inicio del informe, destacan que se trato de un plan “frágil desde el comienzo”. Asimismo, reconocen que deben revisar en adelante las excepcionalidades a las que accedió para otorgar un volumen de crédito como el que le dio al país y asegurarse de que la población entienda el programa, entre otras cosas.

Por otro lado, admiten que los intentos por proteger a los más vulnerables “resultaron insuficientes”.

En el informe, titulado "Ex post evaluation of exceptional access under the 2018 stand-by arrangement", el Directorio Ejecutivo del FMI concluyó que "la estrategia y la condicionalidad" del Acuerdo Stand-By de 2018 del organismo con la Argentina "no eran lo suficientemente sólidas" y, aunque consideró que era "consistente" con las políticas y procedimientos del mismo, "la aplicación de algunas de estas políticas implicaba un juicio considerable".

Y reconocieron que no "abordaban los problemas estructurales profundamente arraigados de Argentina, incluidas las frágiles finanzas públicas, la dolarización, la alta inflación, la débil transmisión de la política monetaria, un pequeño sector financiero interno y una base exportadora estrecha".

Tras recordar que la Junta Ejecutiva del organismo aprobó en junio de 2018 el "acuerdo de reserva más grande en la historia del Fondo", el informe destacó que "se cumplieron las políticas y los procedimientos pertinentes del Fondo, incluidos los relacionados con la financiación, las salvaguardias y el diseño de programas".

Sin embargo, aclaró que "el programa no cumplió con sus objetivos, a pesar de las importantes modificaciones de las políticas económicas".



"El aumento de los reembolsos, junto con la fuga de capitales de los residentes, ejerció una presión considerable sobre el tipo de cambio. A pesar de las intervenciones cambiarias más allá de las disposiciones del programa, el tipo de cambio siguió depreciándose, aumentando la inflación y el valor en pesos de la deuda pública, y debilitando los ingresos reales, especialmente de los pobres", precisó.



Según los resultados de la auditoria, el programa "no cumplió con los objetivos de restaurar la confianza en la viabilidad fiscal y externa y, al mismo tiempo, propiciar el crecimiento económico".



En ese sentido, los directores lamentaron que el programa no cumpliera sus objetivos de restaurar la confianza del mercado, reducir los desequilibrios externos y fiscales, reducir la inflación y proteger a los segmentos más vulnerables de la población.



Reconocieron, además, que "el énfasis en la propiedad del gobierno también puede haber llevado a pronósticos demasiado optimistas, lo que debilitó la solidez del programa".



De acuerdo al análisis del organismo, el stand by creó "riesgos financieros y de reputación sustanciales" para el Fondo Monetario.



También subrayaron que "una mayor distribución de la carga con otros acreedores oficiales habría proporcionado financiación adicional" y un apoyo "más amplio de la comunidad internacional podría haber reforzado la confianza".



Aunque en general estuvieron de acuerdo en que el acuerdo de stand by era "consistente con las políticas y procedimientos del Fondo", consideraron que "el Directorio podría haber estado involucrado antes y más profundamente en el proceso".



Destacaron, en tanto, varias lecciones para los programas respaldados por el Fondo, como la necesidad de incorporar "supuestos realistas"; que los programas se adapten a las circunstancias del país, incluidas las consideraciones de economía política, lo que podría implicar el uso de medidas no convencionales si es poco probable que las políticas macroeconómicas estándar funcionen.



Por último, que el análisis de los riesgos debe presentarse claramente y comunicarse a la Junta; que no se impida una evaluación sincera de posibles mejores opciones de políticas y resultados de programas; una la comunicación externa eficaz; y un reparto adecuado de la carga al celebrar acuerdos de acceso excepcionales.

