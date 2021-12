Una leyenda de Wall Street brinda un consejo fundamental para los inversores principiantes

Al hablar de referentes financieros, muchos piensan en Warren Buffett, George Soros o Peter Lynch. Sin embargo, existen otras mentes brillantes del sector que también marcaron un antes y un después en la histórica bursátil. Uno de ellos es Burton Malkiel.

Conocido por ser el autor de Un paseo aleatorio por Wall Street, el veterano experto en finanzas es un fiel seguidor, y “padre”, de la teoría de que es extremadamente difícil vencer al mercado, por lo que la mejor idea es comprar un índice accionario y mantenerlo en cartera durante mucho tiempo.

Recientemente, en diálogo con MarketWatch, Burton Malkiel desarrolló un poco más su postura, indicando que puede servir como consejo para los inversores más principiantes que apuntan a ganar dinero sostenidamente.

En primer lugar, el experto comentó que hay que diferenciar lo que es la inversión del juego, ya que, si bien puede ser sano divertirse de vez en cuando, no hay que hacerlo cuando se pretende invertir.

“Creo que, para muchas personas, (el trading) es un sustituto del juego deportivo. En cierto modo soy comprensivo. No creo que haya nadie que dedique una vida a estudiar y trabajar en bolsa que no tenga algo de instinto de juego”, expresó Malkiel.

“Soy el primero en admitir que he ido a las carreras de caballos, me he sentado en las mesas de Las Vegas y Atlantic City, así que no creo que haya nada de malo en los juegos de azar como entretenimiento. El problema que veo es que esto es diametralmente opuesto a invertir”, agregó.

Posteriormente, definió lo que para el significa la inversión: “Para mí, invertir significa comprar y mantener. La tesis de Un paseo aleatorio por Wall Street fue que es mucho mejor no comprar acciones individuales, sino comprar un fondo indexado”.

Y concluyó: “Hacer trading intradiario y pensar que está invirtiendo, eso es lo que creo que está absolutamente mal y es probable que sea simplemente desastroso para la gente. Toda la evidencia es que los comerciantes intradiarios en general pierden dinero. No es que no puedan ganar dinero jugando, de hecho, he ganado de vez en cuando. Pero a largo plazo, esta es una propuesta perdedora”.

De esta forma, el magnate de las finanzas Burton Malkiel deja clara su postura y su consejo de que lo mejor que pueden hacer los inversores principiantes es comprar y mantener un fondo cotizado que replique el comportamiento de algún índice representativo.