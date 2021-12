“Plazo fijo navideño”: cómo ganar algunos pesos durante las fiestas

En épocas de fiestas, con los pagos de impuestos, el cierre de cuentas y la compra de regalos, es normal necesitar más dinero del que se obtiene cotidianamente. Afortunadamente, el mercado de capitales brinda la solución: la caución bursátil.

Qué es la caución bursátil, el “plazo fijo de la bolsa”

La caución bursátil, conocida como “el plazo fijo de la bolsa”, es un vehículo financiero que consiste en un préstamo entre privados completamente garantizado por activos.

El funcionamiento es sencillo. Quien tiene dinero sobrante, los “coloca” en caución a cambio de una tasa de interés que surge de la oferta y la demanda (actualmente rinde un 33% anual). Por otro lado, quien necesita dinero deja en garantía parte de sus activos por un monto mayor del que puede pedir prestado y “toma” la caución.

El intermediario y el encargado de actuar como contraparte central es el mercado. Como se puede observar, es un sistema muy sencillo y seguro, ya que no existe riesgo de incumplimiento debido a que alguien no se puede endeudar por más dinero del que tiene. Si no puede pagar, el mercado automáticamente vende sus activos y salda las deudas.

Cómo ganar algunos pesos durante las fiestas

La particularidad de la caución es que puede hacerse desde 1 día, por lo que es ideal para poner a trabajar los pesos durante los fines de semana y los feriados. En épocas de fiestas, como los bancos y los mercados van a estar cerrados, la mejor forma de aprovechar la situación es colocando dinero a caución durante el tiempo que sea necesario.

Para hacerlo, solo basta con abrir una cuenta comitente en una sociedad de bolsa regulada por la Comisión Nacional de Valores (CNV), la entidad encargada de controlar el mercado de capitales argentino. Actualmente existen muchas, por lo que se recomienda navegar por el ranking BYMA que mes tras mes recopila a las más grandes y relevantes.

Posteriormente, solo resta abrir una cuenta gratuita y a distancia en el bróker escogido y contactarse con el asesor financiero designado para avisarle que queremos colocar algunos pesos en caución durante algunos días.