Tensión cambiaria: por qué el Gobierno minimiza la escalada del dólar blue

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, analizó la suba del dólar blue de ayer y la respuesta del Gobierno nacional, que no interviene drásticamente para moderarlo. Además, contradijo la versión oficial que sostiene que el dólar blue no es significativo para la economía del país, porque es un mercado pequeño e informal.

Finalmente ayer el blue alcanzó los $200 pero cerró en $199, precio al que cotiza actualmente para la venta. "El dólar blue no cerró a 200, con 20 millones de dólares en el mercado del dólar bolsa el Banco Central logró bajarlo, con una 'martingala' difícil de explicar, pero que resultó para que no cierre a ese número", dijo Burgueño.

De todos modos, "el jueves 4 de noviembre quedará en la historia como el día que el dólar blue llegó a 200 pesos". Y pese a este desalentador pronóstico, el economista dijo que le llama la atención la insistencia de los gobiernos, "este, el anterior y el anterior" de ningunear al blue".

Aquello en relación a los dichos de Gabriela Cerruti, la portavoz del Gobierno, quien aseguró ayer que “el aumento no es del dólar, el aumento es del dólar blue” y que no influye en la economía. "Esas afirmaciones me llevan a desear que termine rápido esta campaña, porque solamente por ese motivo puedo aceptar que un dirigente desde la Casa de Gobierno diga tremenda estupidez", opinó Burgueño.

Consultado sobre por qué minimizan el dólar blue, el economista insistió: "Yo supongo que es porque estamos en campaña y no se puede hacer un análisis de un mercado paralelo. Sí es cierto lo que dicen en cuanto a que es un mercado chico, especulativo y que con poco lo subís o lo bajás, que hoy tiene menos actores que en tiempos habituales. Todo eso es verdad, sin embargo, decir que 'no tiene influencia en la economía', espero que sea algo de campaña, porque si toman decisiones pensando así estamos en problemas".

El economista dijo que el dólar blue incide en la economía de un país porque las personas que se dedican a vender cualquier producto importado le pondrán el precio en base a lo que les va a costar reponerlo, no a lo que les costó, especulando a cuándo estará el blue cuando lo vuelva a comprar. Ahora que llegó a los 200, aumentan las cosas. Más en este contexto de trabas para las importaciones".

"Yo creo que ya deberían empezar a explicarnos el plan para ver cómo salimos de esta y me parece muy difícil en campaña", dijo en relación a los dirigentes del Gobierno.

Finalmente Burgueño analizó que "este nivel de tensión en el mercado de capitales va a seguir hasta que tengamos un plan. Esto no es por las elecciones. Es más, en una época normal y ante la casi seguridad de que el oficialismo perdería las elecciones y la Argentina iría hacia una centro/centro derecha, por lo menos en cuanto al resultado de las PASO, los mercados deberían estar más tranquilos y contentos porque esto alejaría una radicalización del Gobierno. Primero porque los dirigentes deberían leer que la sociedad va para otro lado y segundo porque no tendrán los votos".

Sin embargo, "estamos en época de zozobra, ¿eso qué quiere decir? Que estamos en una situación que excede el mercado. No creo que de acá a la semana que viene haya mayores definiciones. Ahora lo que me preocupa es cuál es el piso del dólar blue, que ahora está en 195", concluyó.