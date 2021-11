¿Es momento de vender dólares o de guardarlos?

El economista Fausto Spotorno habló en MDZ Radio sobre el valor del dólar blue, que ayer tocó su máximo histórico desde la salida de la convertibilidad, alcanzando los 200 pesos por dólar. Sumamos a los datos del especialista una encuesta realizada por MDZ sobre quiénes pueden comprar un blue a ese precio y cuántos dólares adquieren por mes los que compran.

En primer lugar, Spotorno dijo que "no es momento de vender dólares, para nada. Yo diría que por ahora los guarden". "Ahorrar es bueno, también desarrollarse e invertir. Pero en Argentina no podés hacer todo eso, por eso los argentinos cuando quieren ahorrar lo hacen en dólares o en ladrillos, porque hemos destruido la moneda, que es el elemento de ahorro estructural", completó.

Consultado sobre si este valor del dólar blue es netamente electoral y, por ende, si podría bajar después del 14 de noviembre, el economista no se animó a un pronóstico tajante. "No sé, es cierto que el dólar en Argentina sube de corridas, aunque no hablamos de una corrida real sino de aceleradas, y después baja. La gente lo ve muy alto, empieza a vender y ahí baja un poco. Pero no sé si eso pasará el 14 de noviembre o cuándo", cerró Spotorno.

¿Quiénes pueden comprar dólar blue?

Algunos economistas, principalmente opositores a este Gobierno, aseguran que el dólar blue podría superar los 400 pesos después de las elecciones. Otros, como Carlos Burgueño, sostienen que 200 pesos es un precio "carísimo" para esta divisa.

Lo cierto es que, si bien el mercado del dólar blue es pequeño -en esta época trabaja con entre 7 y 10 millones de pesos diarios-, hay argentinos comprando a ese valor, y por cuestiones de oferta y demanda, sube.

Por eso, desde MDZ consultamos a los lectores si podían o no comprar dólar blue con una cotización tan alta como la que alcanzó estos últimos días. El porcentaje de respuestas fue bastante parejo: el 43% de quienes respondieron dijo que sí podía compra dólares y el 57% que le era 'imposible'".

Mientras tanto, a quiénes dijeron que sí se les consultó si compraban menos de 100 dólares, entre 100 y 300 dólares o más de 500 dólares mensuales y las respuestas, en porcentaje también fueron bastante similares: