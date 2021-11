Por qué el Gobierno no evita que siga subiendo el dólar blue

El analista económico de MDZ Radio, Carlos Burgueño, habló del dólar blue a 200 pesos, el precio máximo que alcanzó desde la salida de la convertibilidad. Según él, el Gobierno tiene impericia económica y por eso aumenta tanto la divisa norteamericana en el mercado ilegal.

Consultado sobre si este valor del dólar blue se puede revertir, Burgueño sentenció: "Están haciendo todo lo opuesto para revertirlo. Así no lo van a conseguir". "Esto es como si vos reservás tus vacaciones en Bariloche, tomás la ruta para San Juan y ya estás llegando a la frontera de la provincia. Vas a tener que tomar para el otro lado o no vas a llegar nunca", ironizó.

¿Cómo revertir este valor del dólar blue? Según Burgueño hay dos caminos para que baje, o al menos no continúe subiendo, y el rumbo del Gobierno parece no ir hacia ninguno de los dos, aunque uno estaría más encaminado que el otro. Estas vías son: el acuerdo con el FMI y la reducción de la inflación.

Es necesario un acuerdo con el FMI, aunque Argentina no lo pueda pagar

"En Roma la negociación con el FMI está muy encaminada, en términos técnicos. Sobre todo luego de una reunión del ministro de Economía, Martín Guzmán, con Geoffrey W.S. Okamoto, -el primer subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional-, la cual aparentemente fue muy productiva", contó Burgueño.

Y añadió: "Los optimistas apostamos porque después del 15 el Gobierno se aleje del humo para la tribuna militante y finalmente haga un acuerdo con el Fondo", dijo el especialista, sin embargo preguntó retóricamente: Esto que Guzmán le dijo a Okamoto, ¿es lo mismo que piensa el kirchnerismo? ¿Alguien tiene esa certeza?".

Lo cierto para el economista de MDZ Radio es que "sin un arreglo con el FMI a la Argentina le irá peor que con un acuerdo. Es preferible incluso hacer uno aunque se sepa que no se pueda cumplir". Es que Burgueño sostiene que el FMI no va a cambiar su carta orgánica por Argentina, y por lo tanto no extenderá los plazos de las facilidades extendidas (Argentina pide que pase de 10 años a 20) y es muy difícil el tratamiento de las tasas de interés.

Entre marzo y abril habría acuerdo con el FMI.

"Esto es parecido a lo que ocurrió con los fondos buitres: Argentina tiene un endeudamiento que no puede pagar. Entre paréntesis, prepárense para un 2022 a puro rock and roll con los juicios que tiene Argentina en Nueva York", siguió detallando.

Es que "la deuda que tiene nuestro país con el FMI, más la de los privados, más la que vamos a construir por los juicios que tenemos en el exterior, es impagable. Y van a pasar muchas generaciones con este tema, de hecho, nosotros ya no estaremos en este mundo y ese problema seguirá".

Pero, ¿por qué Burgueño sostiene que es preferible hacer un acuerdo que no se pueda pagar a no hacerlo? "Yo no creo que podamos pagar la primera cuota, pero no por eso entraremos en default, sino que Argentina tiene que reducir su exposición financiera mundial como para poder tomar deuda y refinanciar los vencimientos. O sea, Argentina en 2024 tiene que pagar los bonos AL30 y AL35, y debe conseguir deuda en el exterior para abonar esa deuda, porque plata de su bolsillo no puede sacar".

Inflación creciente

Finalmente, sobre la suba sostenida de los precios en el tiempo, que también hace presión sobre el dólar blue, el analista económico dijo que "Argentina no está tomando las medidas para solucionar su inflación estructural, que a su vez es la clave del acuerdo con el FMI, porque es lo que te piden también".

¿Qué está haciendo Argentina para ir reduciendo la presión inflacionaria? "Nada. Guzmán iba por ese camino, pero después de las PASO el kirchnerismo pateó la mesa, lo obligó a aumentar el gasto público y esa inflación la vamos a pagar a fin de año y en el primer trimestre de 2022. Acá es donde decimos: que reservamos para Bariloche pero encaramos para San Juan", concluyó. Burgueño.