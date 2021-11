Los consejos de Walt Disney para alcanzar el éxito

Walt Disney no necesita presentación, ya que su propio nombre lo dice todo. Sin él, la industria del entretenimiento no sería tan espectacular como lo es ahora, ya que su imperio corporativo marcó un antes y un después en toda la industria.

A pesar de que falleció hace 55 años, su legado está repleto de frases y consejos que pueden ser aplicados en el día a día para alcanzar el éxito tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Actuar

Tener una idea es sencillo, lo realmente difícil es transformarla en un proyecto real. De nada sirve pensar cientos de planes y formas de hacer una determinada tarea si no se termina de concretar ninguna. Como decía Walt Disney, “la forma de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer”.

No rendirse

Según el mítico empresario, no hay que darse por vencidos. A veces, cuando los objetivos no se cumplen o algo no sale como se esperaba, un aura de desmotivación no permite continuar avanzando y, tarde o temprano, el proyecto se abandona. Aunque es fácil de decir y difícil de aplicar, es muy importante hacerles frente a los problemas para poder seguir creciendo. “La diferencia entre ganar y perder a menudo es no renunciar”, sostenía Disney.

Establecer objetivos

Para Walt Disney, es fundamental establecer objetivos realistas y establecer fechas límites. De esta forma, uno puede organizarse de una mejor manera y cumplir con las tareas proyectadas en tiempo y forma.

“Todo el mundo necesita plazos. Incluso los castores. Holgazanean durante todo el verano, pero cuando se enfrentan a la fecha límite de invierno, trabajan como furia. Si no tuviéramos fechas límite, nos estancaríamos”, comentaba el prestigioso genio del entretenimiento.

Aprender de los errores

Por último, una de las claves del éxito para el fundador de The Walt Disney Company es aprender de los errores. Tropezar es normal, pero hay que saber localizar la piedra que nos hizo caer, ya que “esta es la forma en la que aprendes a caminar”, como comentaba.