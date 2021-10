Qué tanto tuvo que ver Joan Sebastian en la fortuna de Maribel Guardia

Además de ser una de las mujeres más bellas y talentosas de México, Maribel Guardia es una de las artistas más adineradas. En este sentido, muchos se preguntan hasta qué punto influyó Joan Sebastian en su fortuna, y a continuación compartimos todo lo que hay que saber al respecto.

Fuente: Instagram Maribel Guardia (/maribelguardia)

Maribel Guardia y las claves de su fortuna

Con una carrera de más de 40 años y una trayectoria que abarca trabajos en cine, teatro y televisión, Maribel Guardia es una de las mayores estrellas del espectáculo mexicano y goza de una fortuna que está a la altura de su leyenda.



De acuerdo con Celebrity Net Worth, la costarricense dispone de un total de 10 millones de dólares. Al respecto, muchos se preguntan cuál es el origen de dicha suma, es decir, si proviene exclusivamente de sus trabajos o si parte de ella también la obtuvo al divorciarse de Joan Sebastian.



En este sentido hay que decir que se desconocen los pormenores de lo que fue la separación legal entre la actriz y el Rey del Jarapeo. Lo que sí se sabe es que, de la herencia que dejó el cantante al partir, Guardia no ha recibido nada.



La clave de esto se encuentra en que, según Univision, Joan Sebastian no dictó testamento en vida ni dejó ningún escrito de similares características, lo cual sorprende teniendo en cuenta que su muerte no fue repentina, sino que fue producto de una larga enfermedad.



Todo lo que hay que saber acerca de la herencia de Joan Sebastian

La decisión de Joan Sebastian de no dejar testamento abrió una serie de polémicas que continúan hasta el día de hoy.



Hace poco, Julián Figueroa, el hijo que tuvo con Maribel Guardia, fue noticia al poner en venta el rancho que perteneció a su padre. Quien se expresó acerca de esto fue la propia actriz, quien dijo que la herencia del Poeta de Juliantla sigue sin resolución y aclaró que este le había regalado la propiedad a su hijo en vida.



Por lo que informó Cipriano Sotelo, el abogado de la sucesión testamentaria, la herencia de Joan Sebastian estaría compuesta solamente por propiedades, unas 51 en total.



En lo que se refiere a los herederos, las partes son 9 y abarcan a los 6 hijos de Joan Sebastian que continúan con vida, a los hijos de aquellos que ya fallecieron (Trigo de Jesús y Juan Sebastián) y a Claudia Alina, quien era pareja del cantante al momento de su muerte.



Para finalizar, Guardia indicó que no quiere saber nada con la herencia de su exmarido y que no le interesa recibir ninguna parte de la misma.





Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿qué opinas acerca de la fortuna de Maribel Guardia y de los conflictos que generó la herencia de Joan Sebastian?