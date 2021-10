Cómo sería el testamento de Maribel Guardia y quiénes heredarían su fortuna

Lo más probable es que la mayoría ya sepa que Maribel Guardia tuvo covid y que padeció bastante la enfermedad. Sin embargo, la actriz de 62 años sorprendió con una particular confesión: estuvo tan mal que hasta pensó en hacer su testamento. En esta oportunidad, te contamos cómo sería el mismo y quiénes serían sus herederos. A continuación, los detalles.



Maribel Guardia. Fuente: Instagram Maribel Guardia (/maribelguardia)

Maribel Guardia y sus intenciones de dictar testamento



A sus 62 años, Maribel Guardia sigue deslumbrando con su hermosura. No obstante, también parece estar preocupada por una de las cuestiones más trascendentales de la vida, como es el caso de la muerte.



Al respecto, hay que decir que, si bien hoy en día se encuentra bien de salud, a fines del año pasado la pasó muy mal, cuando contrajo coronavirus junto a su actual esposo, Marco Chacón.



Tal es así que, de acuerdo a sus propias palabras, pensó que se iba a morir. En línea con esto, expresó en diálogo con el programa Hoy que le pidió a su hijo y a su esposo que le acercaran un abogado para poder dictar testamento.



En su momento, Chacón y Julián Figueroa, fruto de su relación con Joan Sebastian, le negaron esta petición, ya que confiaban en que Guardia saldría de esta difícil situación. En efecto, la artista logró sobreponerse al covid-19, aunque quedó con varios efectos secundarios.



Cómo sería el testamento de Maribel Guardia y quiénes serían sus beneficiarios



Por lo pronto, no se sabe si los deseos de Guardia de dictar testamento fueron cumplidos o si se trató simplemente de algo producto del miedo generado por la enfermedad.



Lo que sí se sabe es que no es la primera vez que piensa al respecto. Antes de padecer el coronavirus, manifestó que “por desidiosa” aún no había hecho su testamento. Además, agregó que “nunca pensamos en la muerte y luego dejamos muchos problemas a las personas que amamos”.



Llegado el caso, Guardia tiene un único hijo, Julián Figueroa, de 26 años. De no haber ninguna sorpresa, él sería el heredero de Maribel, aunque es cierto que la actriz podría nombrar a otros beneficiarios en su testamento.



A su vez, Julián Figueroa es noticia por haber puesto en renta el rancho que era de su padre, Joan Sebastian. En Sale el Sol, Guardia explicó que fue el propio cantante quien, en vida, puso la propiedad a nombre de su hijo. También indicó que, a 6 años de su partida, su herencia sigue sin resolución.



En cuanto a la fortuna de Maribel, Celebrity Net Worth expresa que la misma sería de unos 10 millones de dólares, cifra que ayuda a entender su preocupación y su prisa por dictar testamento.





¿Qué opinas? ¿Crees que Maribel Guardia hace bien en pensar en quién o quiénes heredarán su fortuna?