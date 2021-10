Cómo volverse rico según Bernard Arnault, el empresario francés detrás de Louis Vuitton

Bernard Arnault actualmente es la tercera persona más rica del mundo con USD 166.000 millones de patrimonio neto. Logró conseguir esta gigantesca fortuna por ser la mente detrás de Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), uno de los conglomerados más importantes del mundo del lujo y el glamour.

A lo largo de su vasta trayectoria corporativa y financiera, el magnate aplicó tres simples principios que pueden ser replicados por cualquier principiante que desee crecer en el ámbito de los negocios, y de la vida en general.

No obsesionarse con el dinero

Según Bernard Arnault, uno de los principales errores de quienes apuntan a tener éxito al emprender es centrarse en ganar dinero, cuando en realidad lo que deberían hacer es enfocarse en realizar bien el trabajo.

“El dinero es solo una consecuencia. Normalmente le digo a mi equipo que no se preocupe demasiado por las ganancias. Si haces bien tu trabajo, obtendrás beneficios”, detalló el multimillonario en una de sus entrevistas.

Pensar en el negocio

El objetivo del emprendedor tiene que ser pensar en el núcleo operativo, en la forma de ganar dinero y de crecer, no en el ego personal. Al comenzar un negocio, la fama y el reconocimiento suelen ser factores tentadores, pero centrarse en ellos exclusivamente y dejar de lado la idea principal es un grave error.

A diferencia de otros empresarios como Elon Musk o Bill Gates, Bernard Arnault mantiene un perfil muy bajo y no suele estar activo en sus redes sociales. En su lugar, se centra directamente en el buen funcionamiento de LVMH.

Tener confianza

Por último, el empresario francés insiste constantemente en la importancia de tener confianza en el proyecto y no dejarse llevar por los comentarios desalentadores de las personas ajenas al asunto. “Recuerdo que la gente me decía que no tenía sentido juntar tantas marcas, pero al final fue un éxito. Fue un éxito reconocido y durante los últimos 10 años todos los competidores han intentado seguirnos. Creo que no tienen éxito, pero lo están intentando”, comentó.

“En los negocios siempre encontraremos estas voces diferentes, y aunque seguramente habrá buenos consejos, si crees que una idea tendrá éxito, es posible que debas seguir adelante hasta el final”, concluyó Bernard Arnault.