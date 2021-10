El bitcoin marca récord histórico superando los US$ 66.500

El Bitcoin alcanzó hoy una cotización de más de US$ 66.500, un nuevo máximo histórico para la criptomoneda que supera el anterior récord alcanzado a mediados de abril último, tras el debut en la bolsa de Wall Street del primer fondo de inversión cotizado (ETF, por sus siglas en inglés) indexado a su valor.



La criptomoneda cotizaba en alrededor de US$ 66.500, registrando una suba de más del 6% en las ultimas 24 horas, y del 18,73% en la ultima semana, de acuerdo con el portal Coinmarketcap.



De esta forma, supera al anterior récord de US$ 64.899 registrado a mediados de abril de este año.



La suba en el precio de la moneda digital responde al incidencia de la cotización del ETF Proshares Bitcoin Strategy, tras obtener el aval de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).





El fondo alcanzó una facturación de casi US$ 1.000 millones en su primer día de operaciones en la jornada de ayer y subió casi 5% en su valor, con casi 24 millones de acciones cambiando de mano.



La salida al mercado del mismo fue considerado como todo un acontecimiento en la industria de criptomonedas, que desde hace años impulsa una mayor aceptación de las mismas en Wall Street y las finanzas en general.



El bitcoin también recibió hoy el impulso de los comentarios del inversor multimillonario Paul Tudor, quién, en declaraciones a la cadena CNBC, opinó que prefería a las criptomonedas como cobertura frente a la inflación antes que el oro.



"Claramente le está ganando la carrera al oro en este momento", manifestó.



"Es un momento de validación", señaló por su parte Jesse Proudman, cofundador y ejecutivo de Makara, una consultora de criptomonedas a la agencia Bloomberg.



"Ya no es más una cuestión de si este tipo de activos continuará o no existiendo. Creo que es un hecho muy significativo en la historia de los activos digitales", agregó.