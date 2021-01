Actualizado: ¿Hasta cuántos dólares se pueden retirar por ventanilla?

Llegó el 2021 pero la agenda no ha cambiado mucho: por las mañanas, todos los argentinos se preguntan a cuánto está el dólar hoy. La economía no pudo cambiar de la noche a la mañana y los pronósticos para 2021 no son los más favorables.



En cuanto al dólar ahorro, la pandemia complicó muchas operaciones bancarias, pero de a poco se va normalizando y los bancos pueden implementar sistemas más organizados. Aquellas personas que deseen retirar sus dólares lo podrán hacer pidiendo turno y sin límite.

Las personas físicas podrán retirar y depositar por ventanilla todos los dólares que necesiten por disposición del Banco Central. Pero para poder hacerlo se debe pedir turno en el sitio web de banco.

Pasos para retirar los dólares

Ingresar al sitio oficial del banco donde se tengan los dólares ahorrados.

Ingresar usuario y clave.

Ir a la sección "turno online".

Seleccionar día y horario que se desee ir.

Dependiendo del banco, debe seleccionarse el motivo de la visita. Seleccionar la opción "caja".

Automáticamente llega un mail con el comprobante o bien se puede descargar directamente al celular. La tolerancia de espera suele ser de 10 minutos.

Si bien pueden retirarse todos los dólares que se deseen, hay veces que se presentan casos aislados en determinadas sucursales como no tener el monto disponible. Esto es porque las sucursales cuentan con determinada cantidad de billetes para hacer operaciones "normales".



Por ello, los bancos recomiendan que 48 horas antes de asistir para retirar el dinero, se llame al oficina de cuentas para confirmar el monto que se va a retirar y si se encuentra disponible. Generalmente, hasta 10.000 dólares no suele haber problema.

Uno los motivos por los cuales se puso el cepo de los 200 dólares mensuales es justamente para que no haya fuga de divisas y toda persona que quiera retirar su dinero lo tenga disponible.

"Para mí están pensando en alguna forma de controlar la compra de los 200 dólares y el retiro de los mismos. Cada vez hay más personas que adquieren su cupo y esa tendencia se va a profundizar", dice Diego Piccardo, economista de la Fundación Libertad Y Progreso.

Mientras que el contador tributista Iván Sasovsky afirmó: "El tema de los retiros de dólares son como oleadas. La última salida se dio cuando rehabilitaron las extracciones ahora en pandemia, pero en el sistema hay un muy buen respaldo en encajes en moneda extranjera, que es de alrededor del 60% computando depósitos en dólares públicos y privados".



Si bien éstas son las informaciones oficiales, más de un usuario se siente "incómodo" y controlado al tener que rendir exhaustivas cuentas de lo que hará con su dinero con lujo de detalle (cuánto quiere retirar, cuál es el motivo de la visita y en qué fecha y horario realizará la extracción).

La inseguridad tampoco dejó de ser una de las principales preocupaciones dentro de la agenda 2021, aunque no sea de lo que más se hable.