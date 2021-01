Así las tiendas online nos "engañan" para que compremos más

La ansiedad por las promociones "engaña" a los consumidores y los impulsa a comprar de manera precipitada sin analizar. Los tiendas online y comercios electrónicos se aprovechan de esto, al ofrecer publicidades engañosos que llaman la atención.

Los e-commerce utilizan estrategias conocidas en Internet como "patrones oscuros", que pueden aparecer como:

Mensajes que anuncian escasez de productos para que la gente se apure a comprar.

Mensajes que anuncian la pronta caducidad de una oferta para generar un ambiente de urgencia.

Contadores que indican cuántas personas están viendo el mismo producto y el grado de la alta demanda de algunos.

"Trucos hay muchos. Empezando por falsear el descuento. En este caso lo que hacen es vender al mismo precio que una semana antes y lo que han hecho es cambiar ese importe en los días previos o incluso horas antes del Black Friday", afirmó Rubén Sánchez, de FACUA-Consumidores en Acción.

Uno de los ejemplos más populares son las ofertas aéreas. Muchas veces se ven pasajes baratos, que cuando se empieza a hacer la compra se encuentra que no incluye valija y no hay promociones bancarias. Finalmente, el pasaje termina con un costo similar a cuando no tienen promoción.

7 categorías de patrones oscuros

Un equipo de investigación de la Universidad de Princeton analizó 53.000 productos de 11.000 tiendas de comercio electrónico y definieron estos patrones oscuros como “elecciones en el diseño de interfaces que benefician al servicio online al coaccionar, manipular o engañar a los usuarios para que tomen decisiones no intencionadas y potencialmente dañinas”.

En este sentido, David López, director del Máster en Negocios Digitales de la Universidad Internacional de La Rioja y cofundador de la consultora Fhios, explicó: "Los consumidores están más informados y comparan más. Sin embargo, la ansiedad de una fecha como el Black Friday puede hacer que bajen la guardia".

Las patrones oscuros son efectivos y en la investigación se determinaron 7 categorías:

Acciones furtivas que suponen la aparición de productos inesperados o costes extra en el momento del pago.

Mensajes de urgencia relacionados con el fin de una oferta.

Mensajes para desviar la atención en el momento de adquirir un servicio o aceptar ciertas condiciones.

Demostraciones sociales como mostrar el número de personas que han visto un anuncio en las últimas 24 horas.

Acciones forzadas como la obligación de registro previa a completar una compra.

Obstrucción o innecesarias complicaciones al cancelar una suscripción.

Notificaciones de la escasez de un determinado producto

“El consumidor no va a saber si es verdad o es mentira. Habría que monitorizar eso de alguna manera. Por ejemplo, con investigaciones que realizaran las autoridades de consumo de las comunidades autónomas. Eso lamentablemente en España no se suele dar”, sostuvo Sánchez.