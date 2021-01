Qué dijo el Gobierno sobre el posible regreso del IFE

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, reafirmó hoy que "si hay un rebrote" de coronavirus "y la situación social se complica", el Gobierno tomará "medidas excepcionales" de ayuda.



"Si hay un rebrote y la situación social se complica, efectivamente vamos a tomar medidas excepcionales. Está el compromiso del Presidente (Alberto Fernández) de que, si hacen falta, se tomen medidas excepcionales", dijo el ministro a El Destape Radio.



Arroyo agregó que en caso de que aumenten los casos de coronavirus, y la necesidad de asistencia a los sectores vulnerables se profundice, no se descarta un nuevo aumento de los fondos destinados al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).



Dijo también que frente al aumento que están registrando los alimentos, que coloca a los barrios más vulnerables en un "punto crítico", se está pensando también en "nuevos montos para las Tarjetas Alimentarias" ya sea con "un apoyo extra" o con la incorporación de "gente que no estaba” incluida en este beneficio.



Recordó que en diciembre último "se duplicó el monto de las Tarjetas Alimentarias y se cubrieron más de 11 millones de personas" y asumió que aún existen problemas con lo que hace a la "calidad nutricional de los alimentos" que se consumen.



"Estamos evaluando además montos distintos, o algún nuevo apoyo a la Tarjeta Alimentaria; claramente para nosotros esta es una cuestión central, así como también incorporar a las personas que no están registradas en los beneficios. Realmente el costo de los alimentos hoy en un punto crítico", sostuvo el funcionario.



El titular de Desarrollo Social hizo un balance del 2020 y tras calificarlo como "un año muy difícil y complejo", asumió que "a muchísima gente le han bajado sus ingresos, se complicó la situación social y laboral e impactó el precio de los alimentos".



Arroyo reiteró que la cartera que conduce tiene un esquema en el que ponen el acento en tres ejes: "Crear 300 mil puestos de trabajo en lo que se conoce como la mano de obra intensiva, la urbanización de 400 barrios, con nuevas viviendas, cloacas y agua potable y refacción de viviendas y construcción de 800 jardines de infantes".



"Esos son nuestros objetivos manteniendo la asistencia alimentaria en todo el país", completó el ministro.



Por último, consideró: "A mi modo de ver los problemas más importantes en los barrios hoy son el costo de los alimentos y el endeudamiento de las familias, porque como la plata no alcanza la gente termina endeudándose al 200 por ciento de interés anual en las financieras".



"Seguimos encarando políticas de asistencia social en ese esquema y en un contexto difícil", concluyó.