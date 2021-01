Samsung presentó su última innovación: el nuevo Galaxy S21

Samsung presentó este jueves el nuevo Galaxy S21 Ultra 5G, el producto insignia de la compañía surcoreana para 2021 que reveló en el marco de la celebración de la feria Consumer Electronics Show (CES), que este año es virtual por la pandemia del coronavirus.



"Galaxy S21 Ultra 5G es otro ejemplo de cómo Samsung impulsa una innovación significativa, con el fin de que las personas puedan disfrutar experiencias personalizadas, que enriquezcan sus vidas y les permitan expresarse tal como son", señaló al presentar este último modelo TM Roh, presidente y director de negocios de comunicaciones móviles de Samsung Electronics.



Este dispositivo móvil, de acuerdo a la empresa, incorpora el sistema de cámara profesional "más avanzado y la pantalla más brillante e inteligente".



La cámara del Samsung Galaxy S21 permitirá a los usuarios realizar fotos con una calidad de estudio independientemente de la iluminación y el entorno, así como grabar y editar vídeos con herramientas y funciones que incluyen Inteligencia Artificial para mejorar cada toma.



Su cámara trasera cuádruple -principal, gran angular y dos teleobjetivos- cuenta además con un nuevo sensor profesional de 108MP, desde el que se pueden hacer fotos HDR de 12 bits con colores 64 veces más ricos y un rango dinámico que es tres veces más amplio.

Asimismo, por primera vez en un teléfono Galaxy, se puede disparar en calidad 4K desde cualquier lente, incluyendo las cuatro delanteras y traseras, para conseguir una perspectiva diferente con la misma calidad.



Otra de las novedades de este móvil es que el zoom de la cámara no pierde calidad, ya que el Galaxy S21 Ultra 5G cuenta con un Space Zoom de x100, que funciona con el primer sistema de doble teleobjetivo de Samsung.



"La tecnología ha sido esencial en nuestras vidas durante este tiempo, y por eso queríamos dar otro salto adelante y ampliar los límites de lo que puede hacer un teléfono inteligente", recalcó Roh.



Por otro lado, tiene una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas, la "más inteligente" hasta la fecha de la empresa con sede en Seúl.



Este móvil estará disponible en negro, plateado, azul marino, titanio y marrón, todos con un acabado mate "para mostrar una apariencia sofisticada y atemporal.



La feria CES de este año, que normalmente se celebra en Las Vegas (EE.UU.), ha sido virtual debido a la pandemia del coronavirus y ha tenido cerca de 100 horas de innovación a todo nivel, con la esperanza de acoger a cerca de 150.000 personas en uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo.



"CES 2021 is all digital", como ha sido bautizado el evento, ha tenido en los últimos días unos 1.800 expositores y entre algunos de sus temas centrales han estado el 5G, los televisores de 8K, la realidad virtual y aumentada, la tecnología en salud y los drones.