¿Cuánto cuesta mantener un automóvil?

$265.140 por año es lo que cuesta mantener un automóvil chico en Argentina. Es decir aproximadamente $25.895 al mes. Se trata de una estimación hecha por ambito.com que incluye ítems como patente, seguro, combustible, cochera y lavado. De todos ellos, el combustible es el que más impacta en la cifra final.

Listado de gastos

Para el caso de un Chevrolet Onix LT Tech modelo 2020 los gastos a tener en cuenta por mes son:

$7495 en combustibles para dos tanques de 54 litros (lo que se estima que se consume al mes). Si se consume nafta premiun, el total se eleva a $8.661

$7.600 en Patentes, un impuesto que es bimestral.

$5.500 para pagar el alquiler de una cochera.

$4.600 para el Seguro (la cifra se encarece si se trata de un seguro contra todo riesgo).

$700 para el lavado del vehículo

Esto da un total de $25.895 al mes y $265.140 al año.

Para quienes no pagan cochera porque guardan el auto en casa y tampoco lavadero porque lo hacen ellos mismos, la cifra final se reduce a casi $19.700, una cifra cercana al actual salario mínimo para quienes trabajan con jornada completa, que es $20.587,50.

Otros gastos

La revisión anual o cada 10 mil kilómetros. Si bien el valor varía según el vehículo se estima el pago de unos $10 mil.

Reparaciones en el taller, si es necesario, y los peajes, para quienes viven en lugares que se hace necesario el pago diario por usar rutas o autopistas.

Según el informe de ambito.com, hace dos años había que pagar unos $14 mil al mes para mantener el vehículo. En 24 meses este monto se duplicó -algo que no ha sucedido con la mayoría de los ingresos de los argentinos- por lo que las políticas económicas de los últimos años no acompañó a quienes tienen vehículos.

Fuente consultada: ambito.com.