¿Cuándo vuelven la venta de dólar ahorro y las transferencias?

Resultado del nuevo cepo

-No se pudo vender más dólares

-Trasferencias trabadas

-Reservas bajaron u$s 318 millones

-Depósitos bajan u$s 185 millones (al 21/9)

-Dólar blue $146, mep $134.69, ccl $150.03

-Riesgo país 1.392 pb

-ADR -25%

Un éxito, sin dudas.