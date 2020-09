Las empresas que ayudará el Gobierno a renegociar sus deudas

Banco Hipotecario, IRSA; Cresud, Genneia, HSBC, John Deere, GEMSA, San Miguel, Edesa, Celulosa, Newsan, CGC, Agrofina y Petroagro figuran en un listado de empresas que serán contactadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV), ya que éstas -por el supercepo- deberán obligatoriamente llamar a sus acreedores externos para reestructurar su deuda en dólares. La intención del Gobierno es explicar lo que pasó y luego acompañarlos en las eventuales renegociaciones que deberán iniciar en el corto plazo, señala un informe de Carlos Burgueño en ambito.com.

El Gobierno espera de las empresas que cuenten cómo van a encarar la resolución de sus deudas, si alguna decidirá solucionar el asunto con dinero propio (depositado dentro o fuera del país), o con una renegociación de deuda. Si este es el caso, la Comisión Nacional de Valores ofrecerá sus servicios de contención y explicaciones externas.

El mensaje que quieren transmitir a los acreedores

"Lo que se buscará es que los acreedores sepan que la culpa de la situación es del país y su economía, y no de las empresas, y que, si de ellas dependieran, no tendrían problema en cumplir con sus obligaciones en divisas. Y que sería injusto que no puedan negociar un acuerdo. Se mencionará, además, que las restricciones se aplican con la intención de estabilizar la economía local, para que el futuro sea más venturoso que el complicado y deprimente presente, asegurando que en el mediano plazo el país volverá a crecer y la situación a normalizarse. La idea será analizar de qué manera los deudores podrán tener cerca la voz del Gobierno en el momento de dar las explicación a los acreedores, aclarando que los problemas son del sector público y no de las compañías", detalla el informe.

