La UIF pidió ser querellante en una causa contra la AFIP de Macri

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ser tenida como parte querellante en la causa que investiga la existencia de 950 cuentas de argentinos radicados en el exterior, que no habrían sido declaradas en el país por una suma cercana a US$ 2.600 millones. "Existiendo formación de activos en el exterior, en cuentas que no fueron declaradas ante la autoridad fiscal nacional, se deben investigar las posibles maniobras dirigidas a dar apariencia legal a bienes de origen ilícito", señalaron desde el organismo antilavado..



La investigación penal se originó tras "una presunta protección de evasores por parte de las autoridades que tuvieron a su cargo la dirección de la AFIP hasta el 10 de diciembre de 2019, ya que esta Agencia habría ocultado la información relativa a esas cuentas", indicó un comunicado.



Desde el organismo "inicialmente se evalúa que hay incumplimientos funcionales, encubrimiento, adulteración de información, posibles complicidades de funcionarios públicos con sujetos obligados", hechos que "podrían alterar la vía de escape organizada por la ley de blanqueo de capitales", como también "la responsabilidad de las y los funcionarios en relación con la información ocultada y a la eliminación de parte de esos datos; y se busca determinar el origen del dinero depositado en cuentas en el exterior, en función de la Ley de Blanqueo".



La UIF apunta a "investigar las posibles maniobras dirigidas a dar apariencia legal a bienes de origen ilícito" y al "ocultamiento de información sensible y la evasión fiscal, todo ello con el consiguiente perjuicio para el orden económico financiero del país y el conjunto de la sociedad", concluyó el comunicado.