Las empresas que más dinero están ganando con la pandemia del Covid-19

Un extenso informe de la ONG Oxfam Internacional, conocida en todo el mundo por su lucha contra la pobreza, denunció extraordinarios beneficios económicos en grandes empresas por la pandemia mundial del Covid-19. El trabajo realizado por Uwe Gneiting, Nicholas Lusiani y Irit Tamir señala que si bien la pandemia no ha sido la causa de las injusticias económicas, raciales y de género derivadas de la misma, pero sí las ha agravado y las ha hecho más visibles. Y ha identificado en más de cien casos a empresas que han sacado su provecho económico de este triste contexto presente.

Con el enlace de Twitter podés ingresar a un gráfico interactivo que muestra el beneficio económico de una serie de empresas y marcas del mundo obtenidos en tiempos de pandemia. Algunos son: Microsoft, con U$S 18,82 mil millones, Intel (U$S 8,16 mil millones), Apple (U$S 6,22 mil millones), Google (U$S 7,23 mil millones), Amazon (U$S 6,41 mil millones) y Facebook (U$S 6,83 mil millones). También aparecen marcas como el laboratorio (que produce insulina) Novo Nordisk; también Oracle, Johnson & Johnson, Roche, Pfizer, Visa, Procter & Gamble, Nestlé y Walmart.

El informe advierte que el nivel de rentabilidad de muchas de las principales empresas del mundo en los últimos 10 años podría haber preparado el terreno económico para afrontar mejor las dificultades que atraviesan actualmente -sobre todo- para proteger a sus trabajadores y para evitar los millonarios rescates de lo gobiernos. "Cuando se desencadenó la crisis de COVID-19, las mayores empresas podrían haber contado con liquidez más que suficiente para proteger a sus trabajadores y trabajadoras, adaptar sus modelos de negocio y evitar rescates enormemente costosos para las arcas públicas. Las 500 mayores compañías del mundo, incluidas en el listado Global Fortune, incrementaron sus beneficios en un 156% entre 2009 y 2019, pasando de 820.000 millones de dólares a 2,1 billones de dólares durante ese periodo. Este aumento de los beneficios supera con mucho al incremento del PIB a nivel mundial, lo cual ha permitido a estas empresas apropiarse de un porcentaje aún mayor del pastel económico mundial", agrega..

Dentro del hogar, en todo el mundo, la mayor parte del trabajo no remunerado lo realizan las mujeres y niñas.



Pero en América Latina el desbalance en la distribución del #TrabajoDeCuidados es mucho peor que en otras partes.



??Con el impacto del #COVID19 esto se está agravando pic.twitter.com/J9oUbCcUBs — Oxfam en español (@oxfam_es) September 8, 2020

Oxfam considera que no sólo han ganado mucho dinero estas organizaciones, sino que además se valieron de su influencia política en las decisiones de los gobiernos para sacar provecho económico de la crisis. Y denuncia que muchas han preferido el beneficio económico más que la salud de sus trabajadores.

"En 2019 numerosas empresas que ahora tienen problemas financieros dedicaron la mayor parte de sus beneficios al pago de dividendos. Diez de las principales marcas de la industria textil pagaron a sus accionistas un total de 21 mil millones de dólares (en promedio, el 74% de sus beneficios del ejercicio fiscal de 2019), en concepto de dividendos y recompra de acciones. Ahora, millones de trabajadores y trabajadoras de la industria textil, de México a Bangladesh, han perdido sus empleos porque las empresas han cancelado pedidos y se han negado a pagar a sus proveedores".

Mirá el informe completo de la ONG Oxfam: