Flybondi advierte: "Estamos en cuenta regresiva"

Flybondi y Jetsmart (y Norwegian, adquirida por esta última) son las principales compañías de vuelo low cost de Argentina. Comenzaron a funcionar en el país durante la gestión de Mauricio Macri como alternativas de transporte aéreo más accesible. Desde 2018 han viajado por esas aerolíneas más de 2,8 millones de pasajeros. Y operan en el aeropuerto de El Palomar, donde 1,7 millones viajaron por esta estación durante 2019 y hasta marzo último, cuando se declaró la pandemia, alrededor de 407 mil, de los cuales 560 mil volaron por primera vez, indica un informe d cronista.com. Hasta antes de la pandemia, los vuelos low cost circulaban en 45 rutas entre destinos internacionales y nacionales.

Ahora el contexto es otro y por las restricciones aplicadas en la cuarentena se sienten al borde del abismo. Es que tanto para Jet Smart y Flybondi, ante la falta de claridad de la Casa Rosada, no saben por cuánto tiempo más pueden aguantar esta situación, que tiende a agravarse ante la ausencia de definiciones.

Mauricio Sana, CCO y CEO interino de Flybondi, consultado por cronista.com, afirmó directamente que "la economía de Flybondi entré en tiempo de descuento", es decir, en una suerte de cuenta regresiva.

"Esperamos con ansias llegar hal 1 de diciembre con definiciones. Pero no tenemos confirmaciones. Se necesita previsibilidad para la operatoria", expresó el CEO de JetSmart en Argentina, Gonzalo Perez Corral. Y agregó que "no se sabe cuánto más se puede soportar as. La falta de decisiones políticas impactan en la actividad".

Fuente: Apertura Negocios