El dólar blue se dispara y crecen los rumores sobre un cepo más duro

Este viernes, tanto el dólar blue como las cotizaciones financieras volvieron a subir, luego de una semana con idas y vueltas entre los referentes del Gobierno sobre el dólar ahorro, y pese a las desmentidas del Ministerio de Economía.

El dólar informal ganó otros $2 y cerró en $138. El contado con liquidación también subió $2 hasta $135 mientras que el dólar Mep ganó apenas 10 centavos y cerró la semana en $129,54.

Por el lado del oficial, la mesa del BCRA volvió a convalidar una suba mínima diaria, de 5 centavos, y el dólar mayorista cerró en $73,58. A ese valor, la brecha con el blue es mayor al 87% y llega a 83% con respecto al contado con liquidación.

El tipo de cambio minorista, en tanto, cerró en $77,50 pero llegó a $100,75 con el impuesto solidario.

El dólar ahorro, precisamente, estuvo en el centro de la polémica esta semana, luego de que el presidente Alberto Fernández y la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, hicieran referencia a un posible recorte del cupo mensual de U$S200. Y, más allá de la desmentida de Economía, el rumor de un endurecimiento al cepo es cada vez más fuerte y en el mercado están a la espera de que eso suceda. Esto, aseguran los especialistas, aceleran la demanda de ahorristas que agotan su cupo en los bancos.

"Esas idas y vueltas pueden generar incertidumbre y aumentar la demanda de dólar ahorro antes de un eventual corte del cupo", indicó Federico Furiase, director de EcoGo.

Mientras tanto, Fernando Marull, socio de FM&A, aseguró a IProfesional que "cualquier desmentida sobre el corte del dólar ahorro no es creíble, justamente, porque no dan los números. En el BCRA piensan que el mercado no hace los números y que no conocen la historia de Argentina. El mercado ya sabe que, por más que digan que no se va a cortar el dólar ahorro, los números muestran lo contrario. Los mercados ya incorporan esa noticia".

"Por caso, esta semana el BCRA prácticamente no vendió dólares aun cuando el agro liquidó menos, unos u$s70 millones por día. Entonces, ¿qué pasó? Si el BCRA no vendió es porque le pusieron más cepo a los importadores. Pero eso es transitorio. El mercado descuenta que el dólar ahorro va a cortarse en breve", agregó.

Ahora, tanto Economía como el BCRA esperan que el mercado cambiario se descomprima una vez realizadas las operaciones de canje que se llevarán adelante hasta fin de mes, tanto en el país como en el exterior.

Al respecto, desde Consultatio señalaron que en el último informe de política monetaria publicado esta semana por el BCRA, el organismo "pone un énfasis exagerado en los efectos positivos que tiene sobre el balance cambiario el acuerdo con los acreedores privados de deuda internacional".

"Si la intención del BCRA es mantener intacta la política cambiaria, deberá, sin lugar a dudas, recurrir a un reforzamiento en los controles de capitales", sentenciaron.