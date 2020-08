La historia del mendocino que se convirtió en uno de los brokers más exitosos de EE.UU.

Gastón Muñoz es mendocino y hace unos años decidió mudarse a la ciudad estadounidense de Detroit, Michigan, donde se convirtió en un exitoso agente de bienes raíces.

“Queríamos irnos de Argentina, pero estábamos pensando en una ciudad como Miami, donde la cuestión del idioma es más sencilla. Pero en la fila para sacar el pasaporte, mi hermano Martín se encontró con una amiga de mi papá. Le cuenta que nos queríamos ir para Estados Unidos y ella le dice ‘Mi esposo está en Detroit’. No teníamos ni idea realmente donde quedaba Detroit. En las semanas que esperaron el pasaporte, se contactaron y la mujer le propuso a Martín de irse juntos, porque ella nunca se había subido a un avión ni sabía una palabra en inglés. Así se fue; al poco tiempo salió para allá mi otro hermano, Cristian, y a los seis meses, nos fuimos la familia completa”, le contó Muñoz a Infobae

En la actualidad, Muñoz es CEO y broker de Muñoz Realty, empresa dedicada a las bienes raíces. “Llegamos con una visa de turistas, que ya no se otorga más, con el miedo de que nos pudieran deportar. Habíamos vendido lo poco que teníamos en Mendoza y no podía fallar. Y creo que esa fue la base del éxito, que no había otra opción: tenía que salir bien o tenía que salir bien. No había una segunda oportunidad”, agregó Muñoz.

Respecto a esos comienzos, describió que vivían nueve personas en un departamento con una habitación. “Estábamos mi mamá, mi papá y mis hermanos, todos apretados ahí. Teníamos que no hacer demasiado ruido, porque el departamento estaba a nombre de mis hermanos y, si el manager se daba cuenta de que éramos tantos, nos iba a echar a la calle. Teníamos que ver como sacar una licencia de conducir, tratar de trabajar, encontrar un trabajo”.

En sus primeros años en Michigan, Muñoz trabajaba los siete días de la semana como cocinero en restaurantes de comidas rápidas.

Entonces llegó la oportunidad para convertirse en lo que es hoy. “Mi hermano se hizo amigo de una persona que estaba en el tema del real estate y empieza a tomar clases, asistir a charlas. Entonces renuncia a su trabajo, supervisando restaurantes, para meterse de lleno en aprender a comprar y vender propiedades. Un día llegó al restaurante en el que yo trabajaba, vestido de traje y zapatos brillantes. Y me dijó: ‘Tenés que renunciar, encontré el negocio con el que nos va a ir muy bien. Haceme caso, es el negocio de nuestra vida’. Y le hice caso”, recordó Gastón.

A partir de esa experiencia, comenzaron con la mecánica de comprar una propiedad, arreglarla ellos mismos y venderla a través de un agente. A su vez, se vieron favorecidos por el contexto económico de Detroit, que sufrió una caída y las tasas para comprar propiedades eran muy bajas.

“Si no hubiéramos pasado por lo que pasamos, no valoraríamos los ahorros del inversor, que a veces me dicen: ‘Tengo 50 mil, 60 mil dólares, son los ahorros de toda mi vida. Por favor, Gastón, fijate que me vendés’. Entonces al venir de ese lugar, podemos valorar muchísimo más. Estoy muy contento de todo lo que hicimos y todo lo que pasamos. No me arrepiento de nada”.