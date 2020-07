Martín Guzmán: "La salud pública sigue siendo la prioridad número uno"

Martín Guzmán afirmó hoy que "las perspectivas pospandemia dependerán en buena medida de cómo los países lidien con el impacto del Covid-19", al participar de la tercera reunión de ministros de Finanzas y titulares de bancos centrales del Grupo de los 20 (G20) para coordinar acciones globales por el impacto del coronavirus.



Durante su intervención en esta reunión virtual -acompañado por el titular del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce-, Guzmán agregó que "la salud pública sigue siendo la prioridad número uno".

La pandemia genera dificultades en todo el país. Por eso continuamos administrando la emergencia de forma federal y progresiva para llegar a los sectores que más lo necesitan.



Hoy firmamos convenios de asistencia financiera con Jujuy, Tierra del Fuego, Salta y La Rioja.





Guzmán destacó la importancia de las medidas adoptadas para proteger las "capacidades productivas, el saber hacer de las y los trabajadores y las empresas y cuidar los ingresos de las familias", y sostuvo que la Argentina seguirá por ese camino "para contener el aumento de la pobreza y la indigencia".



Asimismo, advirtió que, como consecuencia de la crisis del Covid-19, "muchos países deberán crear el espacio fiscal necesario para implementar políticas de recuperación económica" en la salida de la pandemia.



El titular del Palacio de Hacienda también señaló que se espera que el FMI "juegue un rol central en evaluar la capacidad de pago de países con deudas insostenibles" y advirtió que "si los acreedores privados no reconocen los análisis de sostenibilidad de deuda del FMI esto será equivalente a no respetar su status de acreedor preferencial".



Por su parte, Pesce sostuvo que las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) "modernas incluidas en bonos soberanos tienen un rol fundamental para permitir un desenlace ordenado para las reestructuraciones de deuda".



"La deuda de Argentina incluye contratos con Cláusulas de Acción Colectiva de diferentes tipos, y podemos asegurar que el uso de las nuevas CAC representa un paso hacia la dirección correcta", afirmó.



Asimismo, Pesce instó a enfatizar "las acciones políticas orientadas a regular y supervisar las instituciones financieras no bancarias, en particular su papel en la liquidez y los efectos en los mercados de deuda".