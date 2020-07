Mirá el top 20 de las marcas tecnológicas más valiosas del mundo

Pese al impacto mundial del Covid-19 aumentó el valor de las principales marcas tecnológicas del mundo, según el ranking 2020 de BrandZ Top 100 Global de las Marcas Más Valiosas publicado por WPP y Kantar. De hecho, el valor total de las principales 100 marcas mundiales alcanzó una cifra equivalente al PBI anual de Japón, es decir, 5 billones de dólares. La categoría "Tecnología" se ubica segunda detrás de “Retail” en cuanto a crecimiento de valor de marca en un segmento de 14 categorías.

Al frente de todas se encuentra Apple, valuada en 352.206 millones de dólares; segundo Microsoft, con un valor de marca de 326.544 millones de dólares; en tercer lugar, Google, valuada en 323.601 millones de dólares. Luego le siguen el gigante chino Tencent (150.978 U$S millones), Facebook (U$S 147.190 millones) e IBM (U$S 83.667 millones). A continuación, el "top ten":

“La reciente crisis ayudó a reactivar el romance entre los consumidores y las marcas de tecnología, que se había enfriado principalmente por problemas de confianza en privacidad y protección de datos personales”, dijo Martín Schijvarg, Account Director y responsable de BrandZ en Kantar Argentina, consultado por Infobae.

Se trata, pues, de un ranking que combina datos de mercado rigurosamente analizados de Bloomberg con amplios conocimientos de los consumidores de más de 3.8 millones de consumidores en todo el mundo, cubriendo más de 17.500 marcas diferentes en 51 mercados.

En la lista de las 10 a 20 marcas tecnológicas más valiosas del mundo aparecen marcas como Adobe (35.904 U$S millones), Samsung (U$S 32.580 millones) y Linkedin (U$S 29.936 millones):

¿Por qué este auge de las marcas tecnológicas en este escenario complejo del mundo? La respuesta que da el director de BrandZ en Kantar Argentina es que la cuarentena dejó en claro que la tecnología es algo indispensable y que dependemos de conexiones y dispositivos digitales no solo para comunicarnos si no también para comprar alimentos y otros elementos esenciales,

Fuente: Daniel Blanco Gómez - Infobae