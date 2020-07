La industria láctea advirtió que hay empresas al borde del colapso

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) anunció .un quite de colaboración la medianoche del próximo domingo.a causa de la ."la postura de las cámaras empresarias de negarse a actualizar los salarios en relación con la inflación en lo que va de 2020", Un quite de colaboración significa no trabajar horas extras, como tampoco viernes, sábado o domingo si en esos tres días si al personal diagramado le caería como franco.

Según adelantó el gremio, "se trabajará exclusivamente la jornada semanal tal cual lo establece en Convenio Colectivo de la actividad, absteniéndose de trabajar días francos durante ese período, y tampoco se deberán realizar horas extras".

Desde la otra parte, el Centro de la Industria Lechera (CIL) rechazó la quita de colaboración y advirtió que "muchas empresas del sector (lechero) se encuentran al borde del colapso por el quebranto de sus balances", por lo que "no es posible realizar nuevos incrementos en los salarios".

Según expuso el sector industrial, la estructura de costos en lo que va del año creció 20% con valores de "insumos críticos a precios dolarizados".



A ello se sumó "la imposibilidad de trasladar estos incrementos a los precios de venta desde hace más de seis meses, debido a que algunos productos lácteos se consideran productos esenciales dentro del programa de Precios Máximos".

Ante este escenario la entidad reiteró su rechazo "a medidas que causan daños a las empresas y ponen en riesgo el normal abastecimiento de productos".